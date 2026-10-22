Шуменското ВиК дружество приключва 2025 г. с влошен финансов резултат. Загубата за периода нараства тройно - от 3,3 млн. лв. през 2024 г. до 10,5 млн. лв. през 2025 г. Натрупаните загуби и резерви водят до отрицателен собствен капитал от – 43,06 млн. лв., спрямо – 32,5 млн. лв. година по-рано.

Това става ясно от публикуваните на сайта на Търговския регистър Годишен финансов отчет и Одиторски доклад за 2025 г.

Финансовият отчет на ВиК–Шумен показва рязко влошаване на резултатите на дружеството. Активите намаляват, докато краткосрочните задължения се удвояват до близо 59 млн. лв.

Към края на 2025 г. дружеството има несъбрани вземания от клиенти за 3,386 млн. лв., като размерът им остава приблизително същия в сравнение с година по-рано /3,660 млн. лв./. Вземанията от граждани са 86% от общия размер, а от юридически лица 14%.

Одиторите изрично подчертават, че не са били в състояние „да получат достатъчни и уместни одиторски доказателства относно преносната стойност на имотите, машините и съоръженията, както и относно стойността на вземанията“.

От ВиК обаче са посочили пред независимия одитор, че са получили подкрепа от дружеството майка /“Български ВиК холдинг“ ЕАД – бел. ред./ и то ще продължи да изпълнява нормална търговска дейност като воден оператор и през 2026 г.

През 2025 година „ВиК-Шумен“ ООД се ръководеше от инж. Иван Пушкаров. Преди 20 дни на заседание на Общото събрание на дружеството той бе освободен и заменен от Стоян Владимиров.

ШУМ.БГ