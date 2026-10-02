Общото събрание на съдружниците на „ВиК-Шумен“ ООД освободи днес управителя на дружеството Иван Пушкаров и назначи на негово място до провеждането на конкурс Стоян Владимиров.

Заседанието се проведе в залата на Областна администрация в Шумен и на него присъстваха представител на мажоритарния собственик „Български ВиК холдинг“ ЕАД, притежаващ 51% от ВиК, както и на общините Шумен, Нови пазар и Каспичан. Другите общини – съдружници не бяха изпратили свои делегати.

Общото събрание се проведе при закрити врата. След приключването му зам.-кметът на Шумен Николай Колев обясни пред журналисти, че всички присъстващи са били упълномощени да гласуват за смяната на управителя.

Мотиви за промяната в ръководството на ВиК-Шумен от Българския ВиК холдинг не са представили.

В първото си изявление пред медиите новият управител Стоян Владимиров заяви, че все още не се е запознал с текущите проблеми в дружеството, но във всеки случай предстои цялостна модернизация. „Намаляване на разходите за ток, съответно подобряване на работата на служителите. Също така материалната база и техниката, с която работят, е страшно остаряла“, каза новият управител.

Относно проекта за магистралния водопровод Владимиров заяви, че ще бъде проверена цялата документация и ще се разбере какво и къде се е случило.

Промяната предстои да бъде вписана в Търговския регистър.

ШУМ.БГ