Общото събрание на съдружниците на „ВиК-Шумен“ ООД освободи днес управителя на дружеството Иван Пушкаров и назначи на негово място до провеждането на конкурс Стоян Владимиров.
Заседанието се проведе в залата на Областна администрация в Шумен и на него присъстваха представител на мажоритарния собственик „Български ВиК холдинг“ ЕАД, притежаващ 51% от ВиК, както и на общините Шумен, Нови пазар и Каспичан. Другите общини – съдружници не бяха изпратили свои делегати.
Общото събрание се проведе при закрити врата. След приключването му зам.-кметът на Шумен Николай Колев обясни пред журналисти, че всички присъстващи са били упълномощени да гласуват за смяната на управителя.
Мотиви за промяната в ръководството на ВиК-Шумен от Българския ВиК холдинг не са представили.
В първото си изявление пред медиите новият управител Стоян Владимиров заяви, че все още не се е запознал с текущите проблеми в дружеството, но във всеки случай предстои цялостна модернизация. „Намаляване на разходите за ток, съответно подобряване на работата на служителите. Също така материалната база и техниката, с която работят, е страшно остаряла“, каза новият управител.
Относно проекта за магистралния водопровод Владимиров заяви, че ще бъде проверена цялата документация и ще се разбере какво и къде се е случило.
Промяната предстои да бъде вписана в Търговския регистър.
ШУМ.БГ
Коментари
Анонимен
Пази боже,Владимиров управител,до къде я докарахме само.
Анонимен
Добро момче, винаги поздравява
Анонимен
Урко нали е правил обществената поръчка,ще реши проблема с довеждащия водопровод в полза на строителните фирми.
Анонимен
О, Боже.... Стоенчо управител...
Анонимен
Откраднатото върна ли или да има нещо за спомен момчето?
Анонимен
и двамата са пълни ..... Такива се търсят за този пост за жалост !
Анонимен
Пак на куц кон се заложи в надбягването
Анонимен
Дано намали персонала на ВИК, че и без това са много, а никаква работа не вършат! ... Да не говорим, че от инкасаторките до всички, които лежат из офисите са некомпетентни повечето от тях. Омръзна ми да им плащам заплатите с цената на високите сметки за вода и надписаните общи потребления!
ШУМ.БГ
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