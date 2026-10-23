Жена от Шумен забрави на капака на колата си телефон и несесер с пари. Доблестни шуменци ги намериха и предадоха в полицията.

За случая съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР.

Снощи Ферихан Юмер от Шумен вървяла в района на кръстовището на ул. „Индустриална“ и бул. „Плиска“, когато на земята забелязала несесер. В него имало 1 895 евро и карта за пазаруване в магазин с изписани три имена. Жената без да се колебае отишла в полицейското управление и предала намереното.

Малко по-късно в полицията пристигнал и мъж, който донесъл телефон, намерен в района на „Сити център“. След обаждане на последния набран номер станало ясно, че собственичката е изгубила както телефона си, така и несесера с парите.

Йорданка Пенкова пристигнала в Районото, за да вземе вещите си. Обяснила, че поставила телефона и парите върху капака на автомобила, но забравила, че са там и потеглила.

Пенкова лично благодарила на Ферихан Юмер за благородната постъпка. От Областната дирекция на МВР също изказаха благодарност на Ферихан Юмер и на мъжа, предал намерения мобилен телефон.

Това е втори случай в рамките на два дни с намерени и предадени в полицията пари. В сряда 44-годишна шуменка намери на улицата 860 евро, изгубени от 64-годишна жена.

ШУМ.БГ