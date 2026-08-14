Единственият българин в тенис елита Григор Димитров отново беше предаден от физическото си състояние в голям турнир, след като допусна обрат срещу Себастиан Баес в първия кръг на Мастърса в Синсинати.
Гришо започна вихрено и спечели първия сет с 6:1 само за 22 минути, но във втория допусна един пробив след 5-минутен спад в играта, за да отстъпи с 3:6. Димитров си върна оптимизна с ранен брейк аванс в третия сет, но го загуби в седмия гейм.
Той имаше четири възможности за моментално връщане на пробива, но не успя, а именно в тези минути започна да става видима умората му и тоталната загуба на енергия.
Българинът се задъхваше и дишаше учестено дори като седеше на стола между геймовете, а на корта движенията му бяха изключително ограничени, като скоростта на първия сервис също спадна значително.
Така, за съжаление, той допусна обрат и отпадна рано-рано от един от любимите си турнири, който спечели през 2017 година.
Димитров реализира 6 аса срещу само 1 за Баес, но и направи 7 двойки грешки за сметка на 2 за противника му.
Дир.бг
Коментари
Анонимен
Браво!
Анонимен
Крайно време е да се откаже от този спорт ,не му иде отръка. Да си гледа личният живот ,приятелки ,нам е най- добър.