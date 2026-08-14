Единственият българин в тенис елита Григор Димитров отново беше предаден от физическото си състояние в голям турнир, след като допусна обрат срещу Себастиан Баес в първия кръг на Мастърса в Синсинати.

Гришо започна вихрено и спечели първия сет с 6:1 само за 22 минути, но във втория допусна един пробив след 5-минутен спад в играта, за да отстъпи с 3:6. Димитров си върна оптимизна с ранен брейк аванс в третия сет, но го загуби в седмия гейм.

Той имаше четири възможности за моментално връщане на пробива, но не успя, а именно в тези минути започна да става видима умората му и тоталната загуба на енергия.

Българинът се задъхваше и дишаше учестено дори като седеше на стола между геймовете, а на корта движенията му бяха изключително ограничени, като скоростта на първия сервис също спадна значително.

Така, за съжаление, той допусна обрат и отпадна рано-рано от един от любимите си турнири, който спечели през 2017 година.

Димитров реализира 6 аса срещу само 1 за Баес, но и направи 7 двойки грешки за сметка на 2 за противника му.

Дир.бг