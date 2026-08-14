Община Шумен и фирма „Мега-Инжстрой“ ЕООД подписаха договор за изготвянето на проект за изграждане на подземен паркинг и двупосочна улица в пространството под пл. „Освобождение”.
Крайният резултат, който софийската фирма трябва да постигне, е да представи инвестиционен проект във фаза „Технически проект“ с количествено - стойностни сметки за изграждането на подземната инфраструктура.
При работата си „Мега-Инжстрой“ ЕООД ще използва като подизпълнител „Апострой“ ЕООД от Перник.
Цената за изготвянето на документацията, която фирмите ще получат, е 165 000 евро. Договорът е с крайна дата 7 септември 2027 г.
В документа е посочено, че за заданието още не е осигурено финансиране и договорът е с клауза за отложено изпълнение. Ако до три месеца не се осигурят необходимите средства, то всяка от страните може да поиска прекратяване на контракта.
ШУМ.БГ
Коментари
Казах ви
Пинокио 🤥 е по проектите! Идейни и основно безидейни! След минералната марашка лимонада сега и поредната димка.
От доноси и наколенки - на мегдана едно голямо НИЩО!
Още малко ще го изтърпим!
Анонимен
Ей общ.съветници,не виждате ли този шут как загробва Шумен. Вероятно и вие сте на хранилката. Харчат се пари само за пиар и глупости.Събудете се.
На бас
Залагам пет стари лева, че след три месеца финансиране няма да се осигури, договора ще е в канала, а Пинокио 🤥 ще е намерил поредния бушон за отстрелване и ще е прибрал %.
Анони Менов
Нека да се обмисли и вариантът - вместо паркинг - една съответстваща на нуждите на града огромна игрална зала.
Анонимен
тОЗИ ПРОЕКТ Е ЯСНО,ЧЕ НЯМА ДА СЕ ОСЪЩЕСТВИ
ДСВГ
Кмета е планирал паркинга да е за 1000 велосипеда и пътя ще е велоалея!
Анонимен
да се стесни малко , че сега е широко мястото
Анонимен
Те съветниците са само заради парите и заплатата която вземат. Предателите ПП промяната всички гласуват да угодят на кмета. Аз на тебе, ти на мене.
Просто този град е пълна противоположност на Бургас например.
В Бургас се засаждат дървета, много цветя, , благоусроява се. В Шумен се секат дърветата, диша се прах, много шум , няма сянка и само простотия.
Анонимен
Общински съветници съветницииии. Спите лиии.Спрете тоз самозабравил се некадърен кмет.Харчи парите за ялови начинания.