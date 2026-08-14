Община Шумен и фирма „Мега-Инжстрой“ ЕООД подписаха договор за изготвянето на проект за изграждане на подземен паркинг и двупосочна улица в пространството под пл. „Освобождение”.

Крайният резултат, който софийската фирма трябва да постигне, е да представи инвестиционен проект във фаза „Технически проект“ с количествено - стойностни сметки за изграждането на подземната инфраструктура.

При работата си „Мега-Инжстрой“ ЕООД ще използва като подизпълнител „Апострой“ ЕООД от Перник.

Цената за изготвянето на документацията, която фирмите ще получат, е 165 000 евро. Договорът е с крайна дата 7 септември 2027 г.

В документа е посочено, че за заданието още не е осигурено финансиране и договорът е с клауза за отложено изпълнение. Ако до три месеца не се осигурят необходимите средства, то всяка от страните може да поиска прекратяване на контракта.

ШУМ.БГ