Винаги прясна храна, приготвена с внимание и сервирана с усмивка. Именно тази философия стои зад Mimosa Brunch & Dinner – „Свежото място за срещи“ в Шумен, създадено от Васил и Камелия.

След близо две десетилетия професионален опит в САЩ те се завръщат у дома, за да създадат място, в което сезонните свежи продукти, доброто обслужване и прекрасната атмосфера вървят ръка за ръка.

От мияч на чинии до изпълнителен директор

Професионалният път на Васил започва през 2006 година като мияч на чинии в KFC в Маями. С постоянство, желание и много труд той преминава през всички позиции, за да стигне до управленските.

Неговият опит, всеотдайност в работата и пословичната му дисциплина правят впечатление на известните музикални икони Глория и Емилио Естефан, които му гласуват доверие да ръководи няколко от техните ресторанти. Един от тях е емблематичният Estefan Kitchen Design District, който често е домакин на събития с участието на музикални и филмови звезди.

В последните 7 години Васил работи като изпълнителен директор “Храна и напитки” на Sandestin Golf and Beach Resort. “Разбрах, че в живота няма трамплини, няма асансьори - трябва упорито, смело и с воля да изкачиш всяко стъпало в йерархията, за да успееш”, споделя шуменецът.

Именно по време на това професионално израстване животът го среща с Камелия, с която днес имат три прекрасни деца - Аспарух, Апостол и Александър. През 2024 г., когато са в България за кръщенето на своите наследници, се заражда идеята да се върнат тук отново и да направят свой ресторант.

„Видяхме, че в Шумен липсва подобно място – заведение, което да предлага винаги прясна храна, интересни авторски рецепти, добро отношение към гостите и спокойна атмосфера за семейства с деца“, разказва Васил.

Решението е плод на години натрупан опит и увереност, че тази концепция винаги работи. „Няма как да сервираш прясна и вкусна храна с усмивка и да не успееш“, допълва той.

А името? Кръстница е Камелия. “Мимоза звучи свежо и цветно - като коктейла. Наистина съм си мечтаела за заведение с такова име и съм щастлива, че то вече е факт, разказва Камелия.

Менюто се обновява на всеки три месеца, следвайки сезона

От 1 юли заведението посреща гостите си с лятно меню. И нещо, което определено впечатлява - тук няма фризери.

Именно това отличава Mimosa Brunch & Dinner.

В кухнята няма фризери. Храната не се замразява. Работи се с продукти, които пристигат пресни всеки ден. Зеленчуците идват от местни производители, като например оранжерия в село Мараш, а месото се доставя от доказани локални партньори.

Менюто се обновява на всеки три месеца, следвайки сезона. Така сред предложенията от лятното меню са свежи салати с градински домати и краставици, Бурата с домати и Цезар със скариди; летни мезета като хрупкави тиквички и домашни картофки, емблематичният бургер „Мимоза“, както и специалитети като пилешко филе на грил и скариди на плоча.

Място, където и децата са специални гости

Mimosa Brunch & Dinner е създадено не само за вкусна храна, а и за споделени моменти. За срещи с приятели, семейни обеди, спокойни вечери и време, прекарано заедно.

Затова специално внимание е отделено и на най-малките гости. Детското меню е оформено така, че върху него децата могат да рисуват, докато чакат храната си, а непосредствено до заведението ги очаква детски кът с пързалка и пространство за игра.

От 8 август - БРЪНЧ

През деня заведението предлага разнообразно обедно меню, а любителите на късните закуски могат да избират измежду специалните брънч предложения, чието начало е в събота. “Очакваме Ви на 8 август - гарантираме истински приятно изживяване. Този уникален формат на хранене ще ви впечатли”, гостоприемно канят Камелия и Васил.

След години, прекарани в едни от най-добрите ресторанти и хотели в САЩ, Васил и Камелия решават да продължат своята книга и избират да започнат нова глава именно в Шумен. Днес Mimosa Brunch & Dinner е тяхната сбъдната мечта, а за гостите – ново място за вкусен брънч, спокоен обяд или вечеря със семейство и приятели. Ако сте любопитни да пробвате новото лятно меню, вкуса на свежата кухня, брънч предложенията и истинското гостоприемство, достатъчно е да си запазите място и сами да откриете защо Mimosa Brunch & Dinner вече се превръща в любимо място за срещи в Шумен.

Mimosa Brunch & Dinner – Свежото място за срещи.

Кв. Дивдядово, ул. “Фридрих Енгелс” 1