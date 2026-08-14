Москва ще започне да премахва граничните зони между Русия и окупираните територии на Украйна, сочат вътрешни документи на ФСБ, получени от независимата руска медия "Агентство“.

Граничните зони в Ростовска и Воронежка област, разположени по границата на Русия с окупираните части на Луганска и Донецка област, ще бъдат премахнати поради "завършването на анексирането“ на т.нар. Луганска народна република и Донецка народна република, се посочва в документите, цитирани от украинските медии.

Граничните зони между окупирания Крим и окупираните части на Херсонска област също ще бъдат премахнати по същата причина. В Крим Русия ще запази граничен режим "на островите в Черно море, принадлежащи на Руската федерация“, според документите.

Русия незаконно анексира Крим през 2014 г. и обяви анексирането на частично окупираните Донецка, Луганска, Херсонска и Запорожка област през 2022 г., третирайки суверенната украинска територия като част от Русия.

Не е ясно дали премахването на граничните зони ще означава отстраняване на контролно-пропускателните пунктове, свързващи териториите, които Русия твърди, че е анексирала, или пък става въпрос единствено за административна промяна.

Откакто Русия за първи път окупира украинска територия през 2014 г., окупираните от нея райони си спечелиха репутация на места, белязани от бандитизъм и беззаконие.

Руските власти поддържаха граничния контрол в опит да спрат контрабандата на оръжие, наркотици и други незаконни стоки към руска територия.

Дир.бг