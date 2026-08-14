Премиерът Румен Радев има по-малко пари от редица негови министри, показват данни от имуществените декларации на властимащите, публикувани от Сметната палата.

Министър-председателят е спестил над 67 000 евро за година, като е декларирал 286 100 евро в банка и нито цент кеш. Отделно има и 2888,8 евро в инвестиции. Общо за миналата година Румен Радев е заработил 288 691 евро, а съпругата му Десислава - 13 163,21 евро. Единствената му декларирана кола е шкодата "Октавия", която ползваше покрай скандалите с отнемането на колите на НСО, които развозваха администрацията на президентството. Той е платил за нея 8180,67 евро. Премиерът има и кредитна карта с лимит 5000 евро.

Настоящият финансов министър Гълъб Донев и съпругата му Нели Донева декларират общо осем недвижими имота, става ясно от публикуваната му данъчна декларация. Донев е собственик на къща с двор в София, придобита през 1995 г. Парцелът е с площ 408 кв. м, а застроената площ на къщата е 98 кв. м. През същата година той е придобил и вила с място в село Понор.

Донев притежава и половината от гараж с площ 20 кв. м в същото село, придобит през 2014 г. На името на Нели Донева са записани половината от апартамент с дворно място в София, придобит през 1997 г. Дворът е с площ 556 кв. м, а жилището - 76 кв. м. Тя притежава изцяло и зъболекарски кабинет от 14 кв. м в столицата, също придобит през 1997 г. През 2015 г. Донева е придобила и половината от парцел в София с площ 765 кв. м.

Двамата съпрузи притежават по една втора от офис в София с площ 98 кв. м. Имотът е придобит през 2020 г. за 51 129 евро. Най-новият имот е апартамент в Черноморец с площ 117 кв. м. Той е придобит от двамата през 2023 г. за 90 499 евро. Така общата посочена цена на офиса и апартамента в Черноморец е 141 628 евро. За останалите шест имота е записана цена на придобиване от 0 евро. Според по-стари публични описания част от тази собственост е придобита чрез дарения. Освен недвижимостите Гълъб Донев и съпругата му декларират общо 195 000 евро налични пари и средства по банкови сметки. Задълженията им възлизат на 270 000 евро.

400 000 евро в брой и още 265 892 евро по банкова сметка е декларирал вътрешният министър Иван Демерджиев при встъпването си в длъжност. Той има и 10 имота и 8 ниви, пише "Труд". Демерджиев е обявил три апартамента в Пловдив. Министърът притежава и по 1/6 от две къщи с дворове в Симеоновград. Първият имот е с площ 1000 кв. м, а разгънатата застроена площ на къщата е 108 кв. м. Вторият двор е 1500 кв. м, а разгъната застроена площ е 20 кв. м. Дяловете и от двете къщи са придобити през 2020 г., като в декларацията е посочена цена от 0 евро - вероятно наследство или дарение.

Още три парцела са декларирани от Демерджиев във виладжийските Марково и Брестовица, където бизнесмени от Пловдив масово купуват жилища. Имотът в Марково е 3104 кв. м и е купен през 2023 г. за 21 292 евро. Единият парцел в Брестовица е 366 кв. м и цена на придобиване 16 746 евро, а другият е 618 кв. м и е придобит за 28 275 евро. И трите са в съпружеска имуществена общност.

Министърът на транспорта Георги Пеев и съпругата му имат общо 11 кредитни карти, като общият лимит по тях е близо 77 000 евро. Освен това Георги Пеев има потребителски кредит за близо 50 хил. евро, а съпругата му има ипотечен кредит за 38 хил. евро. Но това въобще не означава, че затъват в дългове. В банкови сметки двамата съпрузи имат общо над половин милион евро, като парите са в различни валути. Отделно имат над 16 хил. евро в инвестиционни или пенсионни фондове. За миналата година, преди да стане министър, Георги Пеев е декларирал доходи в размер 510 хил. лв., а съпругата му - 178 хил. лв.

Вицепремиерът Атанас Пеканов притежава апартамент от 76 км метра в София, купен през 2009 г. за 76 хил. евро. Но живее в по-голям апартамент в София от 141 квадрата, който не е негова собственост. През 2024 г. Пеканов е купил автомобил "Хюндай" за 20696 евро. В банкови сметки в България и чужбина той има общо 115 хил. евро. Пеканов е инвестирал 2566 евро в криптовалути и над 35 хил. евро в акции на фондовите борси - предимно технологични компании, но има акции и от компании от сферите строителство, военна промишленост и спортни облекла. Има акции от "Фейсбук", "Амазон", "Епъл", "Нетфликс", "Нвидиа", "Тесла", футболния отбор "Манчестър", германския оръжеен концерн "Райнметал".

Вицепремиерът Александър Пулев декларира три недвижими имота и 11 700 евро в брой. Основният му имот е апартамент в София с площ 100 кв. м. Жилището е придобито през 2016 г. за 213 185 евро и е изцяло негова собственост. Пулев притежава и една четвърт от вила в село Томпсън, община Своге. Третият имот е нива от 3 декара в село Гърмен.

Третият вицепремиер Иво Христов пък е закъснял с подаването на декларацията си, която може да бъде открита в друг раздел на сайта на Сметната палата. Той е декларирал общо 739 435 евро в банкови сметки от заплати (Христов доскоро беше евродепутат).

Министърът на иновациите Иван Василев е посочил, че е инвестирал 17 хил. евро в инвестиционен или пенсионен фонд в чужбина. През 2018 г. се е сдобил с апартамент с площ 70 кв. м за 115 хил. евро.

Дир.бг