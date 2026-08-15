Русия е била подложена на мащабна атака с дронове и ракети, предаде УНИАН.

Сред поразените обекти е ракетно-космическият център "Прогрес" в Самара, ударен с ракети "Фламинго". Центърът е едно от ключовите предприятия на руската ракетно-космическа индустрия и разработва и произвежда ракети-носители от среден клас, включително семейството "Союз-2". Те се използват и за извеждане в орбита на интернет спътниците "Рассвет", определяни като руски еквивалент на "Старлинк".

В близост до комплекса се намира и заводът "Авиакор", който се занимава с ремонт и модернизация на самолети. По предварителни данни пожарът може да е засегнал сграда 106, смятана за ключово съоръжение за сглобяване на самолети.

Съобщава се и за атака срещу военно летище в Нижегородска област, където са базирани самолети МиГ-31К, способни да носят балистични ракети "Кинжал".

Удари с дронове са причинили и щети по електропроводи в Ростовска област, а в Пензенска област е избухнал пожар в селскостопанско предприятие.

Руското Министерство на отбраната твърди, че при атаките са били свалени общо 598 дрона над 16 региона на страната, Крим, както и над Азовско и Черно море, пише БГНЕС.

Днес.бг