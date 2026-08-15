Русия е била подложена на мащабна атака с дронове и ракети, предаде УНИАН.
Сред поразените обекти е ракетно-космическият център "Прогрес" в Самара, ударен с ракети "Фламинго". Центърът е едно от ключовите предприятия на руската ракетно-космическа индустрия и разработва и произвежда ракети-носители от среден клас, включително семейството "Союз-2". Те се използват и за извеждане в орбита на интернет спътниците "Рассвет", определяни като руски еквивалент на "Старлинк".
В близост до комплекса се намира и заводът "Авиакор", който се занимава с ремонт и модернизация на самолети. По предварителни данни пожарът може да е засегнал сграда 106, смятана за ключово съоръжение за сглобяване на самолети.
Съобщава се и за атака срещу военно летище в Нижегородска област, където са базирани самолети МиГ-31К, способни да носят балистични ракети "Кинжал".
Удари с дронове са причинили и щети по електропроводи в Ростовска област, а в Пензенска област е избухнал пожар в селскостопанско предприятие.
Руското Министерство на отбраната твърди, че при атаките са били свалени общо 598 дрона над 16 региона на страната, Крим, както и над Азовско и Черно море, пише БГНЕС.
Днес.бг
Коментари
ШУМ.БГ
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Анонимен
После ще заличат Москва и готово
Анонимен
Той Путин си е путю от малък, само част от блядовете го мислят за велик.
Анонимен
Гномът в момента изглежда като джудженце клъвнато от фламинго в малкия мозък.
Mind ill
Трогателна е вярата на русофилите в непобедимата руска армия. 5 години вече не могат да превземат една украинска област, руските жертви са в стотици хиляди и тука нашите русофили си мислят "те още не са започнали да воюват".
Това в психологията се нарича когнитивен дисонанс.
Анонимен
Аз откога казвам, че русофилите са психопати и са за лудница. Само прочетете първото мнение - тоя психар щял цяла нация да заличава.
После се чудите откъде тинейджърите прихващали неонацистки идеи - ами родителите им са същите пропутински шушляци.
ШУМ.БГ
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Анонимен
Путин фашист
ШУМ.БГ
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