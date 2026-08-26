19-годишен младеж от Варна е в болница, след като заедно с трима свои приятели е влязъл в разпра с мъж, който е свирил на гайда на Крайбрежната алея.

Младежът е намушкан с нож, има порезни рани по лицето и в гърба, оказана му е медицинска помощ.

По предварителни данни компанията е била в нетрезво състояние, допълва БНР.

Районът е отцепен от полицията, инцидентът се разследва.

През февруари 80-годишен мъж бе с опасност за живота, след като беше намушкан с нож в подлез в Морската градина във Варна между спирките "Акациите" и "Делфинариума". Пострадалият е Васил Тепеделенев - Васко Моржа, известен на местните с това, че от години всеки ден, независимо от сезона, плува в морето.

"5 намушквания, перфорирано черво, операция над 6 часа, отстранен далак, изведен стомах отвън, заради перфорираното черво, много загубена кръв... Дядо Васко е оцелял благодарение на целият екип на спешното от Варна тази вечер и Божията помощ! Ъпдейт: намушкванията са много повече, на командно дишане е и с огромна опасност за живота", написа тогава внукът му Васил Тепеделенев.

Младият мъж даде следното описание на нападателя на дядо му: "Мургав, около 40-50 годишен, шарена горница, тъмна долница, около 1,70 висок, коса - не много къса, обратна захапка, татуировки". По думите му той е с психично отклонение и това не е първото му нападение.

Дир.бг