Родният шампион Левски излиза тази вечер в без никакво съмнение най-важния си европейски мач от точно 20 години насам.

"Сините" гостуват на гръцкия първенец АЕК (Атина) в мач реванш от плейофите на Шампионска лига, а след 0:0 в София преди седмица, то цялата развръзка остана за гръцката столица.

Двубоят тази вечер е от 22 часа и ще може да го наблюдавате по bTV, а също така да го следите на живо с Dir.bg.

Залогът в Атина е ясен - място сред най-големите клубове на континента, в отбраната компания на Шампионска лига, която от началото на 90-те до днес българските отбори успяха да достигнат само в три случая.

Дебютният такъв бе дело на Левски преди точно 20 години, като именно от онзи момент до днес, това без никакво съмнение е най-важният европейски мач за клуба.

Тогава Левски отиде във Верона с аванс от 2:0 срещу Киево и направи историческо 2:2, с което прекрачи в турнира на богатите. Мачът бе на 23 август 2006-а, а 20 години и два дни по-късно, "синя" България очаква нов подвиг.

Ситуацията обаче е коренно различна, защото Левски влезе в онези мачове срещу Киево като четвъртфиналист от Купата на УЕФА. Състав, който вече бе оставил своя отпечатък на европейската сцена месеци по-рано, а неслучайно "сините" бяха в ролята на поставен тим в решителния кръг и Киево далеч не бе сред най-лесните възможни опоненти.

Този сезон Левски влезе в квалификационните кръгове на Шампионска лига след 17 години отсъствие и с пренебрежимо малък коефициент, което постави родния първенец зад тези на страни като Гибралтар, Андора, Фарьорски остров, Северна Ирландия, Уелс и т.н.

Във всеки от четирите кръга Левски влизаше с по-малък коефициент от своя опонент и с по-малък европейски опит в настоящия си вид.

Да, чисто исторически Левски е доста по-голям клуб от Борац, Университатя и Кайрат, но в последните два сезона тези отбори бяха правили забележителни европейски кампании, докато "сините" го направиха без нито един футболист в редиците си, който има опит в основна фаза на международен турнир.

Стигаме и до момента, в който Левски влиза в реванша с шампиона на Гърция при резултат 0:0 и на практика е на 90 или 120 минути от това да постигне мечтата.

Сравненията с АЕК в чисто ценово отношение показват, че това е три пъти по-скъп състав като пазарна стойност на играчите, звездите му на годишна база взимат в пъти повече от тези на Левски, а най-важното - опитът им на подобно ниво е несравним.

Най-голямата разлика в спортно-техническо отношение обаче е опитът, а той също е несравним. АЕК има национали на страни като Гърция, Хърватия, Сърбия, Унгария, Румъния, Швейцария, Украйна, Албания, Финландия, Камерун, Ангола, Хондурас, Мавритания и дори България като всички заедно са изиграли над 700 мача на международно ниво.

При "сините" цифрата е 145 за България, Сърбия, Северна Македония, Венецуела и Мали.

Нито един играч на Левски с изключение на Марко Груич не е играл плейоф на Шампионска лига или в основната фаза на европейски клубен турнир, докато тези на АЕК имат общо над 100 мача само в основната фаза на Шампионска лига.

Огромна разлика в опита на подобно ниво, но преди седмица Левски показа, че може да бъде равностоен на АЕК, а сега ще се опита да повтори това и на гръцка земя.

Двубоят бе определен като най-скъпият за български отбор в историята, защото на карта са заложени едни около 30 милиона евро, които Левски ще изкара, ако отстрани гърците.

Сума, която е много голяма за стандартите на родния футбол, а към нея разбира се върви и престижът от участието в един турнир с най-големите имена на континента.

Така, както бе и през 2006-а, когато Левски премери сили с актуалния европейски шампион Барселона, шампиона на Англия Челси и вицешампиона на Германия Вердер (Бремен).

От онзи момент до днес Левски имаше плейоф за влизане в Шампионска лига през 2009-а, но тогава "сините" загубиха първия мач срещу Дебрецен в София и отлетяха към Унгария с далеч по-малки шансове.

Тогава имаше и правило на чужд терен, което означаваше, че дори и победа с 1:0 в Унгария няма да е достатъчна, докато днес ситуацията е много по-различна.

Левски влиза в реванша след 0:0 в София. На практика първият мач вече няма никакво значение, защото днес предстои финал.

Финал, след който един измежду АЕК и Левски ще празнува влизането си при най-големите, докато другият ще трябва да се задоволи с Лига Европа.

Финал, за който хиляди "сините" фенове вече толкова години мечтаят.

Дир.бг