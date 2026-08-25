56-годишен мъж от Вехтово е установен да шофира след употреба на алкохол. Той е проверен от екип на РУ - Шумен в полунощ на 25 август, съобщиха от пресцентъра на полицията.

На кръстовище, образувано от улиците „ Георги Димитров“ и „Христо Ботев“, е спрян водач на товарен автомобил Мерцедес /бус/. Зад волана, във видимо нетрезво състояние, бил 56-годишен мъж от село Вехтово. Тестван е с дрегер, отчетени са 2,53 промила в издишания въздух.

Автомобилът е иззет. Водачът не е дал кръвна проба за анализ. Задържан е за срок до 24 часа в полицейското управление в Шумен. За извършено престъпление по чл. 343 Б от НК е образувано бързо производство.

ШУМ.БГ