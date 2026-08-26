61-годишен мъж е починал на място при катастрофа на пътя Стоян Михайловски - Нови пазар, съобщиха от пресцентъра на полицията в Шумен.

Съобщение за настъпило пътнотранспортно произшествие е получено в дежурната част на ОД на МВР – Шумен минути преди 6,00 часа тази сутрин.

Към мястото е насочен екип на РУ - Нови пазар. Установено е, че водач на лек автомобил Опел Мерива е катастрофирал и е загинал. Мъжът е пътувал сам в автомобила.

Предполага се, че на прав участък след завой и спускане, шофьорът е загубил контрол над автомобила. Ударил се в крайпътна мантинела, след което се върнал в неговото платно и излязъл с автомобила извън него.

Причините за настъпване на произшествието се изясняват. Извършва се оглед. Движението в участъка се регулира. Образувано е досъдебно производство.

ШУМ.БГ