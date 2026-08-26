Резерватът "Сребърна" край Силистра е изправен пред сериозно изпитание заради изключително ниското ниво на река Дунав. Езерото, което е част от световното наследство на ЮНЕСКО и е едно от най-ценните влажни зони в България, се нуждае от допълнително водоснабдяване, за да бъде запазена екосистемата му.

След спешна координация между местните и националните институции, областната управа е задействала аварийно изпомпване на вода от Дунава и прехвърлянето и през седем метровата дига между реката и езерото. В момента четири хидравлични помпи изтласкват десетки хиляди кубически метри вода дневно, за да компенсират изчезващата влага от природната забележителност. Капацитетът на системата достига около 1800 куб. метра на час. Операцията започна в средата на юли и тя се изпълнява за четвърти път в историята на резервата.

Проблемът се усложнява от факта, че водата в малкия канал към резервата също намалява. Това ограничава възможността за непрекъснато изпомпване. Обсъждан е и вариант с баржа, която да почисти от наноси участък по-нагоре по водния път, за да се улесни постъпването на вода от основното течение на Дунав.

Допълнителен риск за помпената система са високите температури на водата и цъфтежът на водорасли. Затова около съоръженията са осигурени специални бонови заграждения, които ограничават попадането на водорасли в помпите и предотвратяват тяхното задръстване.

По данни на експерти ситуацията тази година е по-тежка от миналогодишната, но към началото на август екосистемата на езерото все още е в добро състояние, а размножителният период на птиците продължава. Именно затова поддържането на водното ниво е особено важно за запазването на местообитанията.

Последните данни показват, че ситуацията по Дунав остава усложнена, въпреки че на отделни места има минимално повишение. За последните 24 часа при водомерните постове Русе, Силистра и Оряхово е отчетен застой. При Ново село е отчетено повишение с 4 см, а при Никопол и Видин - с по 1 см. Понижение със 7 см е отчетено при Свищов, а при Лом - с 3 см, сочат данните на Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав".

По информация на дирекция "Речен надзор" няма плавателни съдове които да са заседнали в или извън корабоплавателния път. Остават в сила всички ограничения в газенето на плавателните съдове за целия участък на реката.

Дир.бг