35-годишен мъж от Нови пазар е задържан за притежание на наркотични вещества, съобщиха от пресцентъра на полицията.
При обход в Каспичан малко след 21,00 часа снощи криминалисти от полицейското управление в града забелязали мъж, който преди няколко дни е проверяван за притежание на наркотични вещества. Тогава у него е намерена саморъчно свита цигара - по негови данни „марихуана“.
Криминалистите отново проверили 35-годишния мъж. В кутийка за дъвки те намерили 12 пликчета, общо около 6 г, всяко със суха тревна маса, която по данни на мъжа е марихуана.
Наркотичните вещества са иззети и предстои да се изследват.
35-годишният е задържан за срок до 24 часа в полицейското управление в Нови пазар. За извършено престъпление по чл. 354А ал. 3 от НК е образувано досъдебно производство.
ШУМ.БГ
Коментари
Анонимен
Кога ще видим истинска работа на полицията, някой по обществени поръчки или концесия да хванат, или ако мине милион кражбата вече не се води престъпление а герейство :)
Анонимен
те повечето от криминална и икономическа полиция са служители на управляващите глави в общината, свързани партийно родово.. те си имат интерес да не си закачат началниците.