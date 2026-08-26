35-годишен мъж от Нови пазар е задържан за притежание на наркотични вещества, съобщиха от пресцентъра на полицията.

При обход в Каспичан малко след 21,00 часа снощи криминалисти от полицейското управление в града забелязали мъж, който преди няколко дни е проверяван за притежание на наркотични вещества. Тогава у него е намерена саморъчно свита цигара - по негови данни „марихуана“.

Криминалистите отново проверили 35-годишния мъж. В кутийка за дъвки те намерили 12 пликчета, общо около 6 г, всяко със суха тревна маса, която по данни на мъжа е марихуана.

Наркотичните вещества са иззети и предстои да се изследват.

35-годишният е задържан за срок до 24 часа в полицейското управление в Нови пазар. За извършено престъпление по чл. 354А ал. 3 от НК е образувано досъдебно производство.

ШУМ.БГ