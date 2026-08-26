Тази сутрин във Варна беше открит дрон, съобщи БНТ. Малко по-късно от местната полиция потвърдиха информацията.

Безпилотно летателно средство с дължина около 2 метра и ширина метър и половина беше изхвърлено от морето на плаж "Кабакум".

"В района на плаж Кабакум край Варна са открити части от разбит дрон", съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР във Варна. Сигналът е подаден около 1:30 часа след полунощ. Към мястото са били насочени служители на "Гранична полиция".

На място е изпратена и специализирана група на Военноморските сили, която обследва апарата. По първоначална информация дронът не представлява опасност.

Районът е отцепен и достъпът на туристи и граждани до него е ограничен.

Това е поредният подобен случай по Северното Черноморие. По информация на военните през последните дни морето е изхвърлило около шест дрона или техни отломки. Предполага се, че североизточният вятър придвижва отломки или цели дронове към българското крайбрежие. Вероятно те са свързани с военните действия в Украйна и в акваторията на украинското Черноморие.

Специализираните екипи продължават работа по установяването на произхода и състоянието на открития дрон.

Дир.бг