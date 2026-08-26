Сигнал за изчезнало в морето край Созопол 7-годишно момче е получен в полицията снощи около 19 часа, съобщиха от ОДМВР-Бургас.

Подателят е бащата на детето, който е бил заедно с двамата си сина, но само единият е излязъл от водата.

Инцидентът се е случил в района на спасителен пост №3 на плаж Харманите, пише БНР.

Според информация на полската организация за водни спасители Baltic Rescuе, в акцията са включени екипи на Гранична полиция и водолази. Техен дрон патрулира над района на плажа и подпомага операцията.

Зоната за къпане е затворена.

Дир.бг