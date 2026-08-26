Григор Димитров започна похода си в квалификациите на US Open с категорична победа срещу Лоренцо Джустино в първия кръг, а сега го очаква второто предизвикателство.

Днес българинът ще се изправи срещу казахстанеца Тимофей Скатов (световен номер 205), чиито най-големи успехи се изчерпват с 3 спечелени Чаланджър титли, като всяка една от тях е завоювана на червена настилка.

Това ще е втори двубой в съперничеството на двамата тенисисти, които премериха сили преди 3 години в откриващия кръг от основната схема на Ролан Гарос, когато първата ни ракета отпусна едва 5 гейма на своя опонент.

Днешният сблъсък също ще е в много удобен за България час, като се очаква да започне не преди 19:30 часа българско време на корт №17.

Дир.бг