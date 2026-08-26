Соченият за бос на кавказката мафия в Израел Янис Юшваев беше застрелян с изстрел от упор в главата пред бензиностанция в Кесария.

40-годишният Юшваев, жител на централния град Ор Акива, е бил добре познат на полицията и е бил многократно арестуван през последните години по подозрения за тежки престъпления, пише The Times of Israel.

Запис от охранителна камера на екзекуцията в неделя следобед показва мъж с бейзболна шапка, който се приближава към ресторанта на бензиностанцията. Той се разминава с двама други мъже и с Юшваев на вратата, след което се обръща, вади пистолет и стреля два пъти от упор в главата на мафиотския бос.

Спътниците му уплашени се разбягват, след което бяга и стрелецът.

Юшваев е откаран в болница, където е обявен за мъртъв.

Снощи израелската полицията обяви, че е арестувала трима заподозрени за убийството. Служители от антитерористичните сили "Ямам" са ги задържали в Хадера след "интензивна разузнавателна дейност", се казва в изявлението, в което не се споменава името на Юшваев. Съобщава се, че заподозрените са отведени за разпит в щаба на крайбрежната полиция в Хайфа.

"Израелската полиция ще продължи да действа решително, за да разследва инцидента, да открие всички замесени и да ги подведе под отговорност", се добавя в изявлението.

Дир.бг