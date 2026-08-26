Четири паднали дрона са открити от снощи насам по родното Черноморие. Два от тях са намерени на плажове край Варна, един край Поморие и друг между Царево и Варвара.

Тази сутрин във Варна беше открит дрон, съобщи БНТ. Малко по-късно от местната полиция потвърдиха информацията.

Безпилотно летателно средство с дължина около 2 метра и ширина метър и половина беше изхвърлено от морето на плаж "Кабакум".

"В района на плаж Кабакум край Варна са открити части от разбит дрон", съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР във Варна. Сигналът е подаден около 1:30 часа след полунощ. Към мястото са били насочени служители на "Гранична полиция".

На място е изпратена и специализирана група на Военноморските сили, която обследва апарата. По първоначална информация дронът не представлява опасност.

Районът е отцепен и достъпът на туристи и граждани до него е ограничен.

Специализиран екип от Военноморска база - Варна е получил задача да разузнае и идентифицира безпилотно летателно средство, открито на морския бряг в местност "Кабакум". При извършеното разузнаване се констатира, че няма взривно вещество на дрона и е транспортиран до Военноморска база - Варна, обявиха от Министерството на отбраната малко по-късно.

Друг екип от ВМС получи задача за разузнаване на предмет, забелязан във водите на Черно море в точка с координати до град Поморие. Военнослужещите са установили, че откритият обект е безпилотен летателен апарат и са го унищожили на място в морето, при стриктно спазване на мерките за безопасност.

Военнослужещи от Военноморска база - Варна действаха по задача да разузнае и идентифицира безпилотен летателен апарат, открит във водите на Черно море в местност ,"Паша дере" южно от град Варна. Обектът е разузнат и също взривен в морето, съобщиха още от МО.

Специализиран екип от Военноморска база - Варна е получил задача вчера вечерта да разузнае и идентифицира безпилотен летателен апарат, забелязан във водите на Черно море в района на к. к. ,"Камчия". След разузнаването на открития обект, е констатирано, че е крило от военен дрон, изхвърлен от морето, без боезапас. Крилото от дрона не представлява опасност и е транспортирано във Военноморска база - Варна, допълниха военните.

Снощи електрически разузнавателен дрон, който не представлява опасност, е открит във водите на Черно море между Царево и село Варвара.

Той е бил изхвърлен от вълните край скалите в залив в района. Първоначално обектът е локализиран от полицията, а районът е бил обезопасен до пристигането на специалистите от ВМС, каза заместник-областният управител на Бургас Веселин Анестиев, който е бил на място.

Това са поредните подобни случаи по Северното Черноморие. По информация на военните през последните дни морето е изхвърлило около шест дрона или техни отломки. Предполага се, че североизточният вятър придвижва отломки или цели дронове към българското крайбрежие. Вероятно те са свързани с военните действия в Украйна и в акваторията на украинското Черноморие.

Специализираните екипи продължават работа по установяването на произхода и състоянието на открития дрон.

Дир.бг