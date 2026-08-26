Китайският производител на високоефективни литиеви батерии "Reliance Batteries" ще изгради завод на стойност 100,5 милиона евро в северния сръбски град Инджия. Президентът на страната Александър Вучич оповести инвестиционния план след официално посещение в китайския град Дзясин, като подписването на рамковия договор предстои в края на август. Новото предприятие ще осигури 250 работни места и ще се фокусира върху захранващи системи за дронове, безпилотни апарати, роботи и домакински уреди.

Началото на строителството в община Инджия е насрочено за края на октомври. Размерът на капиталовложението от над 100 милиона евро при планиран персонал от 250 души определя обекта като високотехнологичен проект със значителна капиталова интензивност.

Произвежданите литиеви батерии са предназначени за оборудване с високи изисквания към теглото, мощността и топлинното управление. Продукцията ще обслужва системи за автономни сухопътни машини, индустриална складова роботика, битова електроника и летателни апарати за цивилни и специализирани цели.

Разположението на Инджия между Белград и Нови Сад предлага директен достъп до инженерни кадри, автомагистралната мрежа и железопътния маршрут към Централна Европа. Индустриалната зона на града вече привлича производства в областта на електромобилността и компонентите за високотехнологични устройства.

Проектът съвпада със стремежа на европейските индустриални производители да осигурят алтернативни вериги за доставки на компоненти за автоматизация. Реализацията на продукцията на европейския пазар изисква спазване на стандарти за проследимост на суровините, контрол на въглеродните емисии и използване на възобновяема електроенергия в производствения процес.

Едновременно с проекта на "Reliance Batteries", Сърбия обяви предстоящо откриване на фабрика за роботика в Шабац на 29 септември. В същия регион китайската група "Minth" завършва четвъртия си завод за индустриални компоненти.

Дир.бг