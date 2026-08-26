УЕФА подготвя допълнителни и "по-решителни действия" срещу президента на ФИФА Джани Инфантино, макар за момента да липсват повече детайли относно в какво точно ще се изразяват те.

Отношенията между двете организации са обтегнати, като от европейската конфедерация ясно дадоха да се разбере, че не искат Инфантино да продължава като шеф на световния футбол. Самият той се надява да бъде преизбран за президент на ФИФА през март догодина, но с всеки изминал ден това изглежда доста по-малко вероятно.

Френският журналист Ромен Молина съобщи, че членуващите в УЕФА страни са се отказали от първоначалния си план да бойкотират световното първенство за жени до 20 години, което предстои в Полша след само десеитна дни.

Европа е континентът с най-много представители на турнира - 6 от обшо 24, като това ще бъдат Полша, Франция, Италия, Англия, Португалия и Испания.

Все още няма яснота относно споменатите вече по-решителни действия, но явно има план, който включва нещо по-голямо от бойкота на Мондиал 2026.

УЕФА е една от трите континенални конфедерации, които се опълчиха на идеята на инфантино да продава дялове от световните първенства на външни инвеститори.

Останалите две са КОНКАКАФ (Северна и Централна Америка) и Азия (АФК).

Дир.бг