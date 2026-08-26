Сигнал за изчезнало в морето край Созопол 7-годишно момче е получен в полицията снощи около 19 часа, съобщиха от ОДМВР-Бургас. Инцидентът се е случил в района на спасителен пост №3 на плаж Харманите.

Подателят е бащата на детето, който е бил заедно с двамата си сина, но само единият е излязъл от водата.

Семейството е от Свищов, съобщиха още от МВР. По данни на полицията мъжът е завел трите си деца на плажа. При влизане във водата с момчето двамата били повлечени от течението. Бащата бил спасен от двама спасители, но детето изчезнало в бурното море.

Според информация на полската организация за водни спасители Baltic Rescuе, в акцията са включени екипи на Гранична полиция и водолази. Техен дрон патрулира над района на плажа и подпомага операцията.

Зоната за къпане е затворена, допълва БНР.

Дир.бг