Норвежкият Викинг елиминира Динамо Загреб и влезе за първи път в своята история в основната фаза на Шампионската лига. Сензацията на плейофния кръг стана факт след 3:1 в реванша в Ставангер, след като първата среща на "Максимир" в хърватската столица завърши 2:2.

Гостите поведоха тази вечер с гол на Арбер Ходжа още в 10-ата минута. И изглеждаше, че ще се случи логичното. Далеч по-опитният в Европа тим да достигне за пореден път основната фаза.

Но още в 18-ата Зоран Типич вкара от дузпа и изравни за Викинг.

Последваха кошмарни първи минути на втората част, в които Аустбо и Мои реализираха, а нещата станаха твърде сложни за Динамо при 1:3.

Така след Бодьо Глимт, който разби нидерландския НЕК Ниймеген и влезе в основната схема още във вторник, и Викинг се класира там. Невероятно постижение за Норвегия - два от 36 тима сред най-добрите на континента.

Фенербахче удари като гост Лион с 2:1 и също е в основната фаза, след като не е играл там почти две десетилетия. Два ранни гола на Муричи и Браун дадоха аванс на турския гранд, а

Фофана успя да върне само един за Лион. И с общ резултат 3:2 тимът от Истанбул направи последната крачка към фазата с 36-те най-силни тима в Европа.

Дир.бг