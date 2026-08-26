Отборът на „Волов-Шумен 2007“ записа първата си победа за новия сезон в шампионата по футбол в североизточната Трета лига.

В среща от 2 кръг на първенството, играна на стадион „Панайот Волов“, шуменци победиха с 2:0 новака в групата „Девня“.

Двубоят премина изцяло под диктовката на домакините. Гостите от Девня имаха епизодични прояви в атака, като само едно от положеният им бе по-опасно.

Още в 3-тата минута „Волов-Шумен 2007“ имаше възможност да открие резултата. Димитър Игнатовски стреля, но вратарят на гостите се намеси и изби в ъглов удар, от който не последва опасност.

Последваха опасни удари на Александър Александров и Алекс Наков, но до гол отново не се стигна.

Атаките на шуменци дадоха резултат в 25-тата минута. Игнатовски подаде към Радослав Ковачев, който надигра двама от „Девня“, стреля фронтално към вратата и вкара за 1:0.

Шуменци продължиха да притискат съперника си и стигнаха до втори гол в 43-тата минута. Алекс Наков центрира и Жечко Йорданов с глава отбеляза за 2:0.

В последната минута дойде и по-опасно положение за вратаря на шуменци. Футболист на „Девня“ бе изведен на стрелкова позиция, но ударът му мина покрай страничния стълб.

През второто полувреме гол не падна. Шуменският тим владееше топката непрестанно и почти всички футболисти стреляха към вратата на „Девня“, но ударите им не бяха точни или вратарят на гостите се справяше със ситуациите.

В следващия кръг „Волов-Шумен 2007“ гостува на „Доростол“ в Силистра. Срещата е тази събота, 29-ти август, от 17:30 часа.

ШУМ.БГ