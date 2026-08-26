До всички член-кооператори на ЗКПУ „СКАЛА“ село Кюлевча

Уважаеми Дами и Господа,

На 10.09.2026г. от 08:00 часа в залата до портала на ЗКПУ "Скала" с. Кюлевча ще се проведе ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ на Кооперацията, във връзка с превалутирането на капитала и необходимост от изменение на Устава след въвеждането на еврото, при следния дневен ред:

1. Вземане решение за превалутиране на дяловия капитал.

2. Промени в Устава на ЗКПУ "Скала" с. Кюлевча.

3. Разни.

Забележка: На Общото събрание ще се разглеждат само въпросите, вписани като дневен ред в Поканата. В случай, че в 08:00 часа не присъстват повече от 2/3 от членовете на Кооперацията, съгласно Устава – чл. 21, ал. 1 и ал. 2, събранието ще се проведе един час по-късно, независимо от броя на присъстващите.

08.2026 г. ЗКПУ „СКАЛА“ с. Кюлевча с. Кюлевча