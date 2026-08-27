С плейофните реванши в сряда вечер приключиха квалификациите в Шампионската лига и вече имаме всички 36 отбора, които ще играят в основната фаза на най-силния европейски турнир.
В четвъртък вечер е жребият за нея, но за съжаление няма да имаме българско участие. Левски стигна до плейофния кръг, но отпадна след 0:0 и 0:4 от гръцкия АЕК.
Ето ги тези, които стигнаха до основната фаза:
- Арсенал, Ливърпул, Манчестър Юнайтед, Манчестър Сити, Астън Вила (Англия)
- Реал Мадрид, Барселона, Атлетико, Виляреал, Бетис (Испания)
- Интер, Наполи, Рома, Комо (Италия)
- Байерн, Борусия Дортмунд, РБ Лайпциг, Щутгарт (Германия)
- ПСЖ, Ланс, Лил (Франция)
- ПСВ, Фейенорд (Нидерландия)
- Порто, Спортинг (Португалия)
- Бодьо Глимт и Викинг (Норвегия)
- Брюж (Белгия), Славия Прага (Чехия), Галатасарай и Фенербахче (Турция), Шахтьор (Украйна), Сабах (Азербайджан), ЛАСК (Австрия), АЕК (Гърция) и Слован (Словакия).
Дир.бг
Коментари
Анонимен
УЕФФФСКИТО ЩО ГИ НЯМА, БАЛОНА СЕ СПУКА!!!