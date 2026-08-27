С плейофните реванши в сряда вечер приключиха квалификациите в Шампионската лига и вече имаме всички 36 отбора, които ще играят в основната фаза на най-силния европейски турнир.

В четвъртък вечер е жребият за нея, но за съжаление няма да имаме българско участие. Левски стигна до плейофния кръг, но отпадна след 0:0 и 0:4 от гръцкия АЕК.

Ето ги тези, които стигнаха до основната фаза:

- Арсенал, Ливърпул, Манчестър Юнайтед, Манчестър Сити, Астън Вила (Англия)

- Реал Мадрид, Барселона, Атлетико, Виляреал, Бетис (Испания)

- Интер, Наполи, Рома, Комо (Италия)

- Байерн, Борусия Дортмунд, РБ Лайпциг, Щутгарт (Германия)

- ПСЖ, Ланс, Лил (Франция)

- ПСВ, Фейенорд (Нидерландия)

- Порто, Спортинг (Португалия)

- Бодьо Глимт и Викинг (Норвегия)

- Брюж (Белгия), Славия Прага (Чехия), Галатасарай и Фенербахче (Турция), Шахтьор (Украйна), Сабах (Азербайджан), ЛАСК (Австрия), АЕК (Гърция) и Слован (Словакия).

Дир.бг