Най-малко един човек беше убит и 10 бяха ранени при врязването на кола в група пешеходци в северозападния френски регион Нормандия, предаде Франс прес.

Инцидентът е станал около 22:15 ч. в района на гарата в град Каен (Caen).

Префектът на департамента Калвадос - Давид Клавиер, заяви, че автомобилът умишлено се е врязал в хората. "Има един загинал, 7 души са в критично състояние и трима са с по-леки наранявания", добави Клавиер, който пристигна на мястото на инцидента.

Според източник от полицията врязването на автомобила е било предшествано от сбиване, предаде БТА.

Колата е връхлетяла хора, които са се намирали в района на спирка на градския транспорт близо до гарата. След удара шофьорът е напуснал мястото и е потеглил в посока към крайбрежието, но малко по-късно е бил задържан в град Уистреам, който се намира на около 20 км от Каен.

По думите на Клавиер заподозреният е роден в Русия и досега не е попадал в полезрението на разузнавателните служби. Той има регистрации "единствено за пътни нарушения", добави префектът.

По случая е започнало разследване, като в момента се анализират записите от камерите за видеонаблюдение.

Предполагаемият извършител е на 26 години, уточни заместник-прокурорът на Кан.

По данни на службите за сигурност жертвите са предимно мъже на възраст между 17 и 40 години.

На този етап няма данни за терористичен мотив, но разследването е в съвсем начален етап и всички версии се проверяват, съобщават френските власти.

Дир.бг