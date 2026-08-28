Заместник-министърът на отбраната на САЩ по политиката Елбридж Колби, който ръководи прегледа на американската ядрената стратегия, заяви снощи пред членовете на НАТО, че алиансът трябва да се адаптира и че е необходима "по-европейски водена" отбрана на континента, предадоха Ройтерс и Асошиейтед прес, цитирани от БТА.

Пентагонът принуждава съюзниците на САЩ в НАТО да докажат, че засилват защитата си в Европа, докато Вашингтон насочва вниманието си към предизвикателствата за сигурността по-близо до дома и в Индо-Тихоокеанския регион, отбелязва АП. САЩ започнаха да съкращават силите, разположени в Европа и Пентагонът започна преглед, за да установи колко дълбоки трябва да бъдат по-нататъшните съкращения.

Силното американско присъствие е ключово за способността на НАТО да възпира противници в Европа като Русия. Съкращенията ще зависят от това колко ефективно европейските съюзници и Канада ще отговорят на искането на САЩ за реформиране на НАТО. Това би означавало те да поемат конвенционалната отбрана на Европа. САЩ биха осигурили подкрепление, включително с ядрени оръжия, само ако е необходимо.

Прегледът ще създаде поне четири варианта за действие за министъра на отбраната Пийт Хегсет, според документ, видян от Ройтерс.

Процесът подхрани въпросите сред европейските служители относно това дали администрацията на САЩ се стреми да използва прегледа като истинска консултация, символичен жест или тактика за преговори.

"Вярваме, че за да оцелее и наистина да процъфтява, НАТО трябва да се промени", заяви Колби пред посланици, представляващи страните от НАТО, по време на среща в централата на алианса в Брюксел. "Това не е тесен преглед само на места и бази, въпреки че те, разбира се, са важни. По-скоро това е поглед върху нашата стратегическа позиция тук в по-широк смисъл", допълни той, добавяйки, че "това ще насърчи, ще даде възможност и ще подтикне прехода към по-трайна и мощна конвенционална отбрана на континента, водена от Европа".

Колби също така похвали напредъка в рамките на алианса и отбеляза, че Европа остава "критична област за САЩ". "Консултациите и ангажираността са жизненоважна част от този преглед", заяви той.

Заместник-министърът увери, че целта на Вашингтон е да доведе "НАТО до по-реалистична, подходяща за целта, подходяща за времето, по-балансирана структура. И затова в този дух ще продължим да преразглеждаме позицията си в Европа."

Дипломатите описаха дискусията с ръководителя на политиката на Пентагона като положителна, но предварителна.

"Срещата премина доста добре и показа, че усилията и приносът на съюзниците за прехвърляне на тежестта са на път", каза дипломат от НАТО.

Европейски дипломат описа дискусията като "основно сондиране" и допълни, че "общото послание от съюзниците беше съвсем ясно: Европа се засилва и единството е ключово".

Дир.бг