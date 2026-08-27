Жители на Шумен от „Висока“ и „Най-висока“ зона няма да имат вода утре, петък 28 август, съобщиха от ВиК.

Водоподаването ще бъде спряно в райони на Пожарната, МБАЛ, кв. „Гривица“ и кв. „Боян Българанов“ от 10,00 часа до 17,00 часа.

Причина за безводието е ремонт на главен водопровод на ул. „Червена стена“

ШУМ.БГ