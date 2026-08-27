Жители на Шумен от „Висока“ и „Най-висока“ зона няма да имат вода утре, петък 28 август, съобщиха от ВиК.
Водоподаването ще бъде спряно в райони на Пожарната, МБАЛ, кв. „Гривица“ и кв. „Боян Българанов“ от 10,00 часа до 17,00 часа.
Причина за безводието е ремонт на главен водопровод на ул. „Червена стена“
ШУМ.БГ
Коментари
Краси Янев
Добре е когато се правят превантивни ремонтни дейности. Видно е, че ръководството на Вик Шумен има визия за развитие и изключителен професионализъм! Подобно високо мениджърско равнище не се е наблюдавало от времето на инж. Дамянов!
Ваньо Танов
Говори се за ожесточена надпревара на следващите избори измежду инж. Иван Пушкаров, д-р Петър Петров, доц. д-р Евгений Цанков и Веселин Пенчев.....дали ще е факт....можем само да гадаем!
Анонимен
Познайте кой няма да си праща сметката за глтози месец