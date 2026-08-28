ЦСКА отпадна от турнира Лига Европа след нов кошмар срещу гръцкия ОФИ Крит.

"Червените" загубиха с 0:2 реванша в София и след поражението с 0:3 преди седмица на остров Крит, напускат втория по сила европейски турнир по доста тежък начин, с 0:5 общ резултат.

Разбира се, това не означава край на европейската кампания за "червените", които ще играят в основната фаза на Лигата на конференциите, но категоричните поражение от ОФИ със сигурност ще оставят доста горчив спомен на феновете.

А след тоталния крах преди седмица, днес "червена" България действително вярваше в чудото и връщането на три гола пасив. Нещо, до което ЦСКА дори не бе близо.

ЦСКА не просто не бе близо до заличаване на три гола пасив, а дори не създаде чисто голово положение в мача. Дори липсваше онзи еуфоричен домакински натиск, който да вдъхне малко надежда на феновете.

Спокойно може да оприличим представянето на ЦСКА в този двубой като безлично, защото ОФИ напълно заслужи победата в София и съвсем спокойно можеше да го направи и с по-голям резултат.

Така в рамките на това лято ОФИ Крит е третият гръцки отбор, който елиминира български след Панатинайкос, който спря ЦСКА 1948 в Лигата на конференциите и АЕК, който вчера спря Левски в Шампионска лига.

Иначе от началото на мача действително имаше малко повече "червена" агресия, но ОФИ се бранеше отлично, а и трябва да отчетем, че въпросният домакински натиск не бе от най-застрашителните.

Постепенно ОФИ започна да изнася топката далеч по-спокойно, поглеждаше със самочувствие към вратата на ЦСКА и първият притеснителен сигнал бе голът на Дикман, който съдията правилно отмени заради игра с ръка.

ОФИ Крит обаче все пак намери своя гол в 36-ата минута, когато решителна намеса на Фьодор Лапоухов прати топката в корнер, а след неговото изпълнение се стигна до гола.

Топката някак премина през четирима гръцки играчи преди да се озове в тотално непокрития Тиаго Нус, който безпроблемно откри от два метра разстояние.

Общ резултат 4:0 и някъде тук стана ясно, че чудо няма да има.

Дори и промените от Христо Янев на почивката не дадоха кой знае какъв ефект, защото ЦСКА просто не бе опасен в атака, докато ОФИ чакаше своите шансове на контраатака, а те нито бяха малко, нито бяха безопасни.

Трябва да отчетем, че ЦСКА уцели греда, но тя бе по-скоро плод на късмет, защото бранител изчисти топката в крака на Годой и от рикошета топката се удари в страничната греда.

ОФИ имаше своите положения и в 78-ата минута Янис Теодосолакис вкара за 2:0 само секунди след появата си в игра.

2:0 в София и общ резултат 5:0, което прави отпадането на ЦСКА едно от най-тежките като резултат в Европа, при това срещу отбор, който макар да има своите достойнства, то е далеч от това да бъде определен като страшилище.

Все пак отпадането не е напълно фатално, защото ЦСКА ще продължи евроучастието си в Лига Европа.

Дир.бг