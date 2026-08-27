Барън Тръмп е натрупал внушително лично състояние, което според нови оценки вече надхвърля това на майка му Мелания, съобщава RadarOnline.

Според публикация на Forbes най-малкият син на президента Доналд Тръмп печели милиони, въпреки че до голяма степен стои далеч от общественото внимание.

20-годишният Барън е оценяван на около 150 милиона долара, като инвестициите му в света на криптовалутите изглежда са се оказали изключително доходоносни. Твърди се, че именно той е насърчил братята си Доналд Тръмп-младши и Ерик Тръмп да създадат през 2024 г. криптокомпанията World Liberty Financial.

При представянето на компанията самият Доналд Тръмп разказал за интереса на сина си към криптовалутите: "Той има четири портфейла."

Според Forbes Барън е спечелил около 80 милиона долара от продажбата на токени, а притежаваните от него заключени токени се оценяват на приблизително 2,3 милиарда долара. Ако тези активи бъдат отключени, стойността на дела му би могла да надхвърли 500 милиона долара.

По-рано източник, цитиран от изданието, описа Барън като млад човек с ясно изразен предприемачески дух. "Той е наследил от баща си интереса към правенето на пари и желанието да изгради собствено име и е на път да се превърне в предприемач." По думите му Барън е "умен, целеустремен и находчив" и проявява впечатляваща амбиция за възрастта си. "От няколко години активно търси успешни начинания. Иска да се занимава с проекти, които не само представляват интерес за него, но и могат да му донесат много пари", според източникът.

Барън иска да впечатли семейството си, но същевременно държи "да остави собствена следа". Той винаги е проявявал интерес към бизнеса и в това отношение приличал на баща си. Част от амбицията му била свързана и с желанието да се представи добре както пред Доналд Тръмп, така и пред майка си.

Ако оценките са точни, първата дама Мелания Тръмп има основания да се гордее със сина си. Според Forbes нейното лично състояние се оценява на около 70 милиона долара. Изданието отбелязва, че Мелания е спечелила приблизително 20 милиона долара от "книги, речи и документален филм".

56-годишната първа дама също направи опит в криптосектора, като пусна собствен мемекойн. В определен момент пазарната му капитализация е била под 200 милиона долара.

Подобно на сина си, Мелания прекара голяма част от 2026 г. извън светлините на прожекторите. Тя е направила около 16 публични появи през годината, но въпреки ограниченото си присъствие е спечелила малко под 18 милиона долара.

Дир.бг