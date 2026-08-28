Години наред малки пратки от Китай буквално заливаха европейските пощенски кутии. Дрехи, аксесоари, джаджи и стоки за ежедневието, поръчани през Shein, Temu или AliExpress, пристигаха директно до домовете на потребителите, често срещу само няколко евро. Система, която за някои се превърна в своеобразно нашествие, а Европейският съюз вече започва сериозно да ограничава.

От 1 юли пратките на стойност до 150 евро вече се облагат с фиксирано мито от 3 евро за всяка категория стоки. До този момент малките пратки бяха освободени от митнически сборове.

Ефектът от промяната се усети бързо. Според данни на френските митнически власти, цитирани в четвъртък от Министерството на икономиката, броят на малките пратки, внасяни в Европейския съюз, е намалял с 30 до 40% след въвеждането на мярката, съобщава Euronews.

Френското правителство разглежда резултата като доказателство, че по-строгата регулация може да промени поведението на големите китайски онлайн платформи.

Между юни и юли обемът на продажбите през Temu е спаднал с 50%, а през AliExpress - с 37%. Shein се представя по-устойчиво, като спадът при платформата е 15%. За това допринася и планираното откриване на нов склад в Полша в края на 2025 г., което ще помогне за намаляване на данъчната тежест.

Защо Европа реши да действа?

През 2025 г. в ЕС са влезли 5,9 млрд. стоки с ниска стойност, или повече от 16 млн. пратки дневно.

Според Европейската комисия досегашният режим е давал предимство на големите чуждестранни онлайн платформи спрямо европейските търговци. Докато местните компании трябва да спазват европейските правила и да плащат мита при внос, малките пратки от трети страни се възползваха от освобождаването.

Брюксел поставя акцент и върху безопасността на продуктите. Според проверка, извършена през 2025 г. в ЕС, над 60% от инспектираните стоки с ниска стойност не са отговаряли на европейските изисквания или стандартите за безопасност.

Новите правила имат за цел не само да увеличат приходите от митнически сборове, но и да улеснят митническите власти при идентифицирането на стоки, които могат да представляват риск за потребителите.

Мярката обаче е временна и е част от прехода към по-мащабна реформа на европейската митническа система, планирана за 2028 г. Още една промяна може да бъде въведена през ноември. Тогава се очаква да бъдат обсъдени и допълнителни такси за финансиране на обработката на пратките.

Така ЕС постепенно променя правилата за един от най-бързо разрастващите се сегменти на електронната търговия - евтините директни доставки от Китай. За платформи като Shein, Temu и AliExpress това означава по-високи разходи и необходимост от промяна на логистичните модели, докато за европейските търговци целта е да бъде намалено конкурентното предимство, което досегашният режим даваше на евтиния внос.

Дир.бг