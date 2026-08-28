Китайските спасителни екипи прекратиха временно операциите в района на тибетската граница с Непал заради опасения, че езеро, образувало се след мощното свлачище, може да прелее и да предизвика нови наводнения. Властите следят отблизо повишаващото се ниво на водата и предупреждават за риск от вторична природна катастрофа, предаде Би Би Си.

Езерото се е образувало вследствие на огромното количество скални и земни отломки, блокирали воден поток на 10 км от пристанище Жирионг (Gyirong). По последни данни то вече започва да прелива. В него има повече от 2,5 млн. куб. метра вода, а през следващите дни се очаква да постъпят още около 3 млн. куб. метра заради валежите и увеличения приток от водосборните райони.

Китайските власти са изтеглили спасителите към по-безопасни места, докато специалисти оценяват стабилността на естествената преграда. Опасенията са, че при нейното разрушаване огромно количество вода може внезапно да се излее надолу по течението и да засегне вече тежко пострадали райони.

За оценка на риска е изпратен инженерeн екип, който извършва въздушни наблюдения и 3D моделиране на терена. Разглежда се и възможността за прокопаване на канал, през който водата контролирано да се оттича и да се намали натискът върху естествената преграда.

Опасенията са, че след часове на проливни дъждове водата може да продължи да се покачва и да разруши естествената преграда, образувана от свлачището. Това би могло да предизвика внезапно изтичане на огромно количество вода и нова вълна от наводнения по течението.

Трагедията започна в сряда, когато огромна ледено-скална маса се срути в района на Хималаите и предизвика мощен поток от вода, кал и отломки. Потокът достигна границата между Китай и Непал и помете инфраструктурата около Жирионг, включително граничния пункт. Според китайските държавни медии отломките са се придвижвали с огромна скорост, а на места са образували слой кал с дебелина до около 1,5 метра.

От тибетската страна са обявени за изчезнали 558 души, от които 260 са чуждестранни граждани. Потвърдени са и три жертви. Сред изчезналите има поклонници, пътуващи към свещената планина Кайлаш, която е важна религиозна светиня за индуисти, будисти, джайнисти и последователи на древната тибетска традиция Бон.

Катастрофата има огромни последици и от непалската страна на границата. По последни данни към 09:00 часа местно време (04:15 BST) в петък 475 души са загинали, а над 600 са в неизвестност.

Армията на Непал съобщи, че е спасила 900 души от най-тежко засегнатите райони, включително областите Расуа и Нувакот. Сред тях са 119 чужди граждани, сред които 92 индийци. Всички 900 души са ранени и получават лечение в болница, каза бригаден генерал Раджарам Баснет, говорител на армията.

"Дъждът и непредсказуемото време направиха спасителни операции все по-голямо предизвикателство, призна той. — Но ние се опитваме да... засилване на спасителните операции, в тясна координация с всички заинтересовани страни", каза Баснет.

Запитан за мащаба на трагедията, той каза: "Аз Не съм виждал такава катастрофа в живота си."

Според експерти бедствието е започнало с колапс на ледник на голяма надморска височина. Ледената и скална маса е паднала в речна долина, като е натрупала огромно количество отломки и временно е блокирала водния поток. След разрушаването на естествената преграда се е образувала мощна вълна, която е понесла кал, камъни и вода надолу по течението.

Специалисти предупреждават, че подобни бедствия стават все по-опасни в Хималаите заради затоплянето на климата и ускореното топене на ледниците. Високите температури могат да отслабят ледниковите структури и да увеличат риска от внезапни срутвания и образуване на опасни ледникови езера.

Дир.бг