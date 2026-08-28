40-годишен криминално проявен шуменец е задържан с над 20 грама наркотично вещество, съобщиха от пресцентъра на полицията.

Шуменецът управлявал лек автомобил Мазда и е спрян за проверка малко преди 16:00 часа на 26 август в Шумен след получена оперативна информация. Тестван е за шофиране след употреба на наркотични вещества. Пробата е положителна за амфетамин и метамфетамин.

При проверката в автомобила криминалисти от Областната дирекция на МВР са намерили плик с над 20 грама бяло кристалообразно вещество. При полевия тест то е реагирало на метамфетамин.

При претърсване в жилището на 40-годишния мъж са открити и иззети две електронни везни.

По случая е образувано досъдебно производство за доказване на разпространение на наркотични вещества. Работата продължава под надзора на прокуратурата.

Мъжът е познат на криминалистите от години за действия, свързани с наркотични вещества. Той е осъждан за разпространение на наркотици, като последната му ефективна присъда е наложена през 2024 г. и вече е изтърпяна.

ШУМ.БГ