Кралят на Норвегия Харалд V почина на 89-годишна възраст, съобщи Кралският дворец в Осло. Монархът е издъхнал спокойно в Университетската болница в Осло в 6:35 часа местно време в петък, 28 август.

Харалд V беше най-възрастният действащ монарх в Европа и беше начело на Норвегия от 1991 г. насам. Той беше реформатор, който през повече от три десетилетия на престола успя да модернизира монархията и да изгради силна лична връзка с норвежкото общество, отбелязва Ройтерс.

Смъртта му идва след рязко влошаване на здравословното му състояние. Харалд беше приет в Националната болница в Осло на 17 август и беше лекуван от хемолитична анемия и бактериална инфекция на кръвта. В четвъртък Кралският дворец обяви, че състоянието му е станало "много сериозно".

Новината предизвика силна реакция в Норвегия още преди кончината му. Стотици хора се събраха пред Кралския дворец в Осло, положиха цветя и пяха националния химн, докато очакваха информация за състоянието на монарха. Норвежките телевизии прекъснаха редовните си програми, а обществената NRK премина към непрекъснато отразяване на случващото се.

Харалд V се възкачи на престола през 1991 г. след смъртта на баща си Олав V. Той беше първият норвежки монарх, роден в страната, от почти 600 години насам, отбелязва "Файненшъл таймс".

По време на управлението си кралят се превърна в една от най-популярните фигури в Норвегия. Асошиейтед прес припомня, че той беше известен с модернизирането на институцията и с публичните си обръщения по време на тежки моменти за страната. Особено силен отзвук имаше речта му след терористичните атаки през 2011 г., при които бяха убити 77 души.

През 2016 г. Харалд привлече международно внимание и с речта си за многообразието и толерантността, в която заяви подкрепата си за хората с различен произход, религия и сексуална ориентация. АП посочва това като един от знаковите моменти от неговото управление.

Кралят е женен за кралица Соня. Двамата имат две деца - престолонаследника Хокон и принцеса Марта Луиз. Харалд се жени за Соня Харолдсен, която не е от кралски произход, през 1968 г. - решение, което по това време нарушава традиционните очаквания към членовете на кралското семейство.

Хокон наследява баща си

След кончината на Харалд V престолът преминава към неговия син, престолонаследника Хокон. 53-годишният Хокон в последните години неколкократно е изпълнявал функциите на регент заради здравословните проблеми на баща си.

Харалд никога не е обмислял абдикация. През 2024 г., когато здравословните му проблеми се задълбочиха, той заяви, че дадената от него кралска клетва е доживотна.

Кончината му слага край на повече от 35-годишното му управление и поставя началото на нова ера за норвежката монархия.

Дир.бг