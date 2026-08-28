Според информация на RadarOnline.com принц Уилям все още не е коментирал публично изненадващото завръщане във Великобритания на отчуждения си брат принц Хари и съпругата му Меган Маркъл. Зад кулисите обаче бъдещият крал не бил на себе си от гняв. Високопоставен източник от кралските среди твърди, че 45-годишният Уилям успешно демонстрира публична неутралност по отношение на брат си, но е бесен, че херцозите на Съсекс са поставили семейството пред свършен факт с обявяването на завръщането си в Англия след като напуснаха страната през 2020 г.

Кралският експерт на Daily Mail Сара Вайн коментира в епизода от 25 август на подкаста Palace Confidential, че досегашното поведение на Уилям е било правилно. "Той запазва неутралитет, изчаква и не се поддава на обиди или провокации. Просто свежда глава и продължава напред", заяви тя.

По думите ѝ обаче ситуацията зад затворени врати е съвсем различна. "Казаха ни, че насаме той всъщност не е на себе си", посочи Вайн във връзка с решението на 41-годишния Хари и 45-годишната Маркъл да се върнат във Великобритания с двете си малки деца за продължителен престой.

Тя отбеляза с ирония, че начинът, по който двойката е взела това решение, е типичен за херцозите на Съсекс и естествено би подразнил Уилям. "Това изобщо не ме изненадва, особено предвид начина, по който са го направили. Изненадали са всички и не са включили семейството в разговора. Това е класическият стил на Съсекс. Те обичат подобни неща", каза Вайн.

Според нея Уилям е раздразнен и от склонността на по-младия си брат да действа импулсивно и да привлича медийното внимание. "Уилям е човек, който следва правилата, а желанието на брат му винаги да попада в заглавията, като се държи толкова непредвидимо, вероятно силно го дразни", обясни тя.

Вайн допълни, че не е тайна, че между двамата братя в момента няма топли чувства. Тя припомни, че Хари многократно е отправял критики към Уилям в интервютата си в САЩ след оттеглянето си от кралските задължения, както и в провокативните си мемоари от 2023 г. Spare. По думите ѝ Уилям почти не е отвръщал на тези нападки, тъй като това не би било подходящо за позицията му на бъдещ крал. "Той е в различна роля и ще бъде следващият монарх. Затова трябва да поддържа известна привидност на неутралност", отбеляза Вайн.

Тя предполага, че Уилям вероятно е раздразнен и от възможността Хари и Меган постепенно да създадат своеобразен конкурентен център на влияние. Това може да се случи не непременно умишлено, а просто защото интересът към тях естествено би привлякъл хората около тях. По информация на източници херцозите на Съсекс планират да намерят дом в популярния сред знаменитостите район Котсуолдс, където, по думите на Вайн, "хората ще бъдат привлечени към тях".

Въпреки уверенията на Бъкингамския дворец, че Хари и Меган ще останат частни лица, а не членове на кралското семейство с частични официални задължения и привилегии, какъвто статут те поискаха през 2020 г., за обществото може да се окаже трудно да направи подобно разграничение. Очаква се след завръщането си във Великобритания двойката да започне да се появява публично във връзка с благотворителни организации и различни свои инициативи.

Вайн обърна внимание и на "оглушителното мълчание от страна на Уилям и Катрин". По думите ѝ те не са казали нищо за преместването на херцозите на Съсекс. "Не очаквам да го направят и не виждам защо трябва. Това всъщност не ги засяга", заяви тя.

Според Вайн двете двойки неизбежно ще се срещнат лице в лице по-късно тази година, вероятно около Коледа. Тя обаче смята, че Уилям и Катрин нямат нужда да коментират ситуацията.

Дир.бг