Политическите партии в Шумен постигнаха съгласие за състава на Районната избирателна комисия за изборите за президент, насрочени на 25 октомври 2026 г..

За първи път от седем години насам политическите сили се разбраха без спорове за ръководните места в РИК.

Публичните консултации се проведоха днес в Областна администрация и продължиха малко над 10 минути. Те бяха ръководени от зам. областния управител Севгин Хълми.

РИК за 30 многомандатен изборен район (МИР) ще е от 13 членове. Прогресивна България е представена от 6 души, ГЕРБ-СДС – 2, ПП-ДБ – 2, ДПС – 2, Възраждане – 1.

Председател на РИК – Шумен ще е Дияна Симеонова Стефанова. Тя бе предложена от Иван Ганчев от Прогресивна България. Дияна Стефанова е юрист, като в момента е адвокат към Шуменска адвокатска колегия и медиатор към Съдебния център към окръжния съд.

Заместник-председатели на РИК ще са Детелина Куртева от ГЕРБ-СДС, Бейнур Ахмед от ДПС, Валентина Нейкова от Възраждане.

Секретар на РИК ще е Надежда Върбева от ПП-ДБ.

За членове на РИК – Шумен от Прогресивна България са предложени: Лиляна Байчева, Емил Петров, Рая Дучева, Мария Михайлова и Денис Джирал.

ГЕРБ-СДС номинира за член Виолета Вълчева, ПП-ДБ – Мария Василева, ДПС – Хатидже Исуф.

Този състав на РИК – Шумен, предложен от парламентарно представените политически сили, ще бъде изпратен в Централната избирателна комисия, която трябва да го утвърди.

ШУМ.БГ