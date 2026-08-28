Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца, през деня ще се понижи и ще се доближи до средното.

През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. Вятърът в повечето места ще стихне. В сутрешните часове ще е прохладно. Утре през по-голямата част на деня ще бъде слънчево. В късния следобяд облачността над Западна България ще се увеличи и привечер на отделни места в крайните западни райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 30° и 35°, в североизточните райони: 28°-30°, за София – около 32°.

В планините ще бъде предимно слънчево. След обяд от запад ще започне увеличение на високата и средната облачност и на отделни места в масивите в Югозападна България ще превали слабо. Ще духа умерен, а по най-високите части - силен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 25°, на 2000 метра – около 18°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. В сутрешните часове значителна облачност ще има над крайното южно крайбрежие, където ще превалява слаб дъжд. След обяд над северното крайбрежие ще има временни увеличения на облачността. Преди обяд ще духа умерен вятър от север-североизток, а след обяд – от изток. Максималните температури ще бъдат между 25° и 28°. Температурата на морската вода е 25°-26°. Вълнението на морето ще бъде от 2-3 бала по северното крайбрежие до около 4 по южното.

НИМХ