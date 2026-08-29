Те израстват като част от най-известното американско семейство в шоубизнеса. И все пак с днешна дата всяко от децата на Майкъл Джексън живее по много различен начин от останалите, като Парис вече е част от шоубизнеса, следвайки стъпките на баща си и стартирайки музикална кариера, докато Принц и Биги до голяма степен предпочитат да са далеч от общественото внимание.

През последните седмици Парис - която Майкъл споделял с бившата медицинска сестра Деби Роу - разказва открито за борбите си с психичното си здраве, разкривайки, че е претърпяла електроконвулсивна терапия (ЕКТ), след като е потърсила помощ в пет различни институции и е изгълтала огромни шепи с лекарства.

Тази година Парис и нейните братя отново попаднаха в светлината на прожекторите покрай излизането на "Майкъл", който проследява историята на баща им и стана първият биографичен филм, достигнал 1 милиард долара. "Майкъл" се оказа спорен проект - разделяйки мнението на семейство Джаксън и по-специално на децата му - като Парис публично осъди лентата, докато братята ѝ се изказаха в подкрепа на проекта.

Принс Майкъл Джуниър

29-годишният Принс е най-голямото дете на Майкъл, което той споделя с втората си съпруга Деби Роу, като звездата от "Сам вкъщи" Маколи Кълкин и покойната холивудска икона Елизабет Тейлър са негови кръстници.

След развода на родителите му през 1999 г., Принс живее с баща си в известното му ранчо "Невърленд", а след смъртта на Краля на попа е отгледан от баба си Катрин. През май 2019 г. той разкрива, че е завършил с отличие университета "Лойола Меримаунт" в Лос Анджелис, "с фокус върху предприемачеството". Принс благодари на братовчедите си - Ти Джей, Тарил и Тадж - за това, че са му помогнали да се дипломира с бакалавърска степен по бизнес администрация.

"Те непрекъснато ме подтикваха да завърша образованието си, когато исках да се откажа", пише той по това време. "Честно казано, не мога да ви кажа дали всичко това си е струвало, но се гордея с дипломата си, тъй като вярвам, че тя е доказателство за моята отдаденост и дисциплина."

По време на студентските си години той се запознава с Джон Муто и двамата основават фондация "Heal Los Angeles" през 2016 г. Според уебсайта ѝ, мисията на фондацията е да "подобри живота на младите хора" чрез "въздействащи програми", които ще ги въоръжат с житейски умения, за да им помогнат да "преследват мечтите си". Една от услугите, които "Heal" успява да предостави по време на пандемията от COVID, включва доставка на храна на хора, които се борят с нищета през 2020 г.

Наред с това Принс е гласен поддръжник на филма за татко му, като влиза в ролята на продуцент и присъства на премиерата. По време на промо тура на лентата най-големият син на Краля на попа разказва за необичайното си детство. "С напредването на възрастта научих, че много от това, което смятам за нормален живот, всъщност не е нормално. Израснах в "Невърленд" с брат ми, сестра ми и баща ми, за нас беше като да прекарваме време заедно като семейство, но на фона на слонове и жирафи, които се разхождаха на заден план. Прекарвахме много време в игра на настолни игри, четене на книги, гледане на филми. Наистина беше и е магично. Чувствах се като в личния си "Дисниленд." Миналата година Принс обяви, че е сгоден за приятелката си Моли Ширманг. Принс започва да се среща с Моли през 2017 г. и въпреки че са пазили романса си до голяма степен в тайна, от време на време се появяват заедно по червения килим.

Парис Джексън

28-годишната Парис е второто дете и единствена дъщеря на Майкъл и Деби. Наскоро тя говори за възстановяването на връзката с майка си, което се случи по-късно в живота ѝ, след като бившата медицинска сестра се развежда с Джако през 2000 г. и той получава пълно попечителство над двете им деца. "Свързахме се, когато бях на около 15 години, и истински започнахме да се сближаваме към края на тийнейджърските ми години. Спомням си, че слязох долу и тя беше в хола с баба ми. Влязох и просто казах: "Хей, мамо." А тя каза: "Здравей." Седнах, говорихме си за секунда и след това излязохме и просто се разходихме. Много си приличаме."

Парис обяснява, че не е имала никакви очаквания, когато се е запознала с Деби, и това им е помогнало да изградят близка връзка. "Ако вляза във връзка с очаквания, вероятно ще се окажа разочарована, раздразнена или ще се роди негодувание или нещо подобно. Когато се впусна в нещо и нямам очаквания, това създава наистина страхотно пространство за нещо органично, което просто да разцъфне."

Парис сега има добри отношения с майка си, но спомените ѝ за покойния ѝ баща са сложни. Твърди се, че с днешна дата тя вярва на част от обвиненията в нападение срещу него, след като се сближава със семейството на една от предполагаемите му жертви.

Снимането на биографичния филм за Майкъл разделя семейство Джексън, като наследниците на покойния певец наскоро отвръщат на удара на Парис, след като тя осъжда лентата. Леля ѝ Джанет Джаксън също се дистанцира от филма.

Парис предизвиква недоумение, твърдейки, че "Майкъл" е "нереален" и "фантазия", като същевременно отправя обвинения срещу двамата изпълнители на наследството на покойния ѝ баща, които стоят зад продукцият. Съдебната ѝ битка с Джон Бранка и Джон Макклейн достигна своя връх миналата година, когато тя ги обвини в лошо финансово управление, липса на прозрачност и разхищение на ресурси от наследството след смъртта на баща ѝ през 2009 г. Парис споделя, че за нея е "тревожно", че Бранка и Макклейн са използвали средства от наследството, за да финансират по-голямата част, ако не и целия бюджет на филма от 150 милиона долара, наричайки го "несполучлива продукция". Критикувайки сюжета на филма, тя казва, че е "продължила напред", след като продуцентите не са си взели бележка от нейните думи, но че той "ще се хареса на много специфична част от феновете на баща ми, която все още живее във фантазия". По това време тя уточнява, "че изобщо не е участвала" и не харесва биографичните филми като цяло, защото в Холивуд има "много неточности и много пълни лъжи".

В отговор адвокатите на наследниците на покойния ѝ баща отговарят, казвайки пред TMZ, че протестите на Парис са "без основания". Те добавят, че тя и нейните адвокати "изглеждат много по-заинтересовани да играят медийни игри, като отправят обвинения, които грабват заглавията, но са фалшиви; повдигат конкретни "опасения" относно проблеми, които преди това са били обсъждани и разрешени, и организират фотосесии за таблоидна преса, които се нахвърлят на изслушвания с очевидни реквизити". Адвокатите на Бранка и Макклейн твърдят, че Парис и нейният адвокат също са пренебрегнали поканата да се срещнат с тях.

Дир.бг