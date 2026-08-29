Ливърпул и Нотингам Форест дадоха началото на съботната програма в Премиър лийг със зрелищен мач в домакинския дебют на Андони Ираола начело на мърсисайдци. "Червените" обаче не успяха да зарадват "Анфийлд" с победа, като срещата завърши 2:2 и то след като гостите на два пъти повеждаха в резултата.

Форест, също с нов мениджър в лицето на Оливер Глазнер, продължи успешната си серия от гостувания в Мърсисайд и няма загуба на стадиона на Ливърпул вече три последователни сезона (2:2 днес, победа с 3:0 през 2025/2026 и победа с 1:0 през 2024/2025).

Всъщност двукратните носители на КЕШ се бяха запътили към победа и днес, но късен гол на световния шампион с Испания Виктор Муньос доенсе точката на Ливърпул.

Eдно от откритията на Мондиал 2026, швейцарецът Дан Ндой откри за Нотингам в средата на първото полувреме. В 24-ата минута вратарят Матц Селс изрита топката към наказателното поле на противника, там последоватлно с нея играха Игор Жезус и Морган Гибс-Уайт, след което Ндой вкара с диагонален удар в далечния ъгъл на Алисон за 1:0.

Флориан Вирц вкара за домакините в 32-ата минута, но не получи шанс да се зарадва истински на попадението, защото то бе отменено поради засада след консултация с ВАР. Жереми Фримпонг, който му асистира, бе в нередовна позиция.

След час игра домакините все пак вкараха, този път редовен гол, дело на Александър Исак. Шведът засече на далечната греда пас по земя на Коди Гакпо, който преди да асистира за 1:1 по майсторски начин се освободи от двама защитници на гостите.

Бившият играч на Ливърпул Нико Уилямс спечели дузпа за Нотингам в 70-ата минута, когато бе фаулиран от Алисон, с когото бяха съотборници два сезона, а в нарушението нямаше никакво съмнение. Бразилският страж не игра с топката, а след това от 11 метра Морган Гибс-Уайт добави и гол към асистенцията си от по-рано - 2:1 за Форест.

Световният шампион с Испания Виктор Муньос обаче не остави нещата така и донесе точката на новия си отбор, реализирайки дебютен гол oще във втория си мач за клуба. Попадението му бе много красиво, след като крилото се обърна в наказателното поле и прати топката с мощен шут точно под гредата за 2:2 в 82-ата минута - 2:2.

За Ливърпул това е второ поредно голово равенство след 2:2 срещу Нюкасъл в първия кръг и към момента футболистите на Ираола са с 2 точки от 2 мача. Нотингам пък взе първата си победа за сезона, след като преди седмица отстъпи на Лийдс.

Дир.бг