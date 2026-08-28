Две нови детски площадки планира да изгради Община Шумен. Те са на обща стойност 86 547 евро, съобщиха от пресцентъра на кметството.
Средствата са заложени в бюджета за тази година, който Общинският съвет трябва да гласува на извънредна сесия в началото на септември.
Едната площадка ще бъде в кв. „Боян Българанов“ на ул. „Ген. Драгомиров“ №50. За изграждането ѝ са предвидени 40 607 евро. Втората ще се намира между блоковете на ул. „Ген. Скобелев“ №68 и №70, като за нея са заложени 45 940 евро.
Проектите за двете площадки са били изготвени през 2025 г., казаха още от Община Шумен.
От там допълниха, че сега предстои подготовка на терените, поставяне на настилките и монтаж на детските съоръжения. Ще бъде оформено и пространството около тях.
ШУМ.БГ
Коментари
Анонимен
Против сме изграждането на детски пощадки,не в предвид преднанзчението,а обраното използват се масово от хора от ромски произохд от по-горните адреси,пие се бира и други алкохолни наптики,вечер до късно се пускат музики от паркирани от тях автомобили,нарушава се нощната тишина в района(предимно на ул.Радецки и Витоша),инче идеята е страхотна,но трябва контрол по посетителите !
Анонимен
Браво кмете на радецки 49 и на витоша 50 направи още 1 че тая вече не стига вечер са ползва кат кръчма до 100 места
Анонимен
Хубаво ще е да се направят някакви по-интересни съоръжения в града за деца, да се вземе пример от площадките в Бургас, които стават и за по-големи деца и са много интересни. Да се направят обезопасени съоръжения за катерене и за каране на кънки и ролери. Има само бебешки площадки, а за по-големите деца изобщо не се мисли, само се гонят и им се карат
Анонимен
Тия евра верно за нищо ги нямате...
Анонимен
Детските площадки заприличаха на кръчма на ул,Радецки,кмета да мине надвечер да види какво става там
Анонимен
Детската площадка между"Марица"и ДЯ цяло лято е със скъсана люлка,за въртележката на Кьошковете,там е над 2 години килната и неработеща,иначе табелите не можеш да ги изчетеш,сякаш,че до сега ЕС ни е правил градинки и паркове,то ЕС с тия натрапчиви"икони"го превърнахте в манна небесна,какво ли сме правили досега!
ШУМ.БГ
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Анонимен
А старите кога ще се ремонтират или трябва да стане някой инцидент?
Анонимен
Кмете ела да видиш стадиона и парка в Дивдядово !