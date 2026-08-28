Две нови детски площадки планира да изгради Община Шумен. Те са на обща стойност 86 547 евро, съобщиха от пресцентъра на кметството.

Средствата са заложени в бюджета за тази година, който Общинският съвет трябва да гласува на извънредна сесия в началото на септември.

Едната площадка ще бъде в кв. „Боян Българанов“ на ул. „Ген. Драгомиров“ №50. За изграждането ѝ са предвидени 40 607 евро. Втората ще се намира между блоковете на ул. „Ген. Скобелев“ №68 и №70, като за нея са заложени 45 940 евро.

Проектите за двете площадки са били изготвени през 2025 г., казаха още от Община Шумен.

От там допълниха, че сега предстои подготовка на терените, поставяне на настилките и монтаж на детските съоръжения. Ще бъде оформено и пространството около тях.

ШУМ.БГ