Китай ускорява изграждането на секретна авиобаза в пустинния район Лоп Нур в северозападната част на страната. Сателитни изображения показват появата на нови големи хангари, писти за рулиране и друга инфраструктура, която може да подготвя съоръжението за изпитания на следващо поколение бойни самолети и дронове.

Базата се намира в Синдзян, близо до известния полигон Лоп Нур, където Китай извършва ядрени изпитания. Именно там през 1964 г. страната взривява първото си ядрено устройство. Съоръжението често е сравнявано с американската "Зона 51" заради строго секретния си характер и ролята му в изпитанията на експериментални летателни апарати.

Тайната база разполага с една от най-дългите писти в света с дължина около 5 километра. През последните години съоръжението нарасна драстично по размер и се превърна в мащабен изпитателен център на Китайската народноосвободителна армия.

Сателитни снимки на Planet Labs от 27 август показват мащаба на строителството. В южната част на базата се изграждат четири големи хангара. Три от тях са с размери приблизително 80 на 40 метра. Те са свързани с нова писта за рулиране и могат да поберат широк спектър от самолети.

Размерите на съоръженията обаче подсказват, че предназначението им може да е свързано с по-големи и необичайни летателни апарати. Анализаторът на геопространствени данни Деймиън Симон отбелязва, че новата инфраструктура значително увеличава капацитета на базата за изпитателни полети и по-интензивни операции.

Изграждането на базата започва да се ускорява през май 2025 г. Преди това, през 2023 г., е разширена основната стоянка, а през 2025 г. са добавени нови хангари от двете страни. Малко след завършването им там се появяват два китайски проекта за изтребители от шесто поколение.

Лоп Нур вече е свързан с изпитанията на китайските самолети от шесто поколение J-36 и J-XDS. И двата прототипа са забелязани на базата през миналата година, далеч от основните летища на производителите им Chengdu и Shenyang.

Съоръжението има и по-стара връзка с китайската космическа програма. Още през 2020 г. там са наблюдавани изпитания на експериментални космически апарати за многократна употреба. По това време базата представлява основно дълга писта, малък хангар и няколко спомагателни съоръжения.

Една от най-интересните хипотези е, че новите хангари могат да бъдат свързани с бъдещия китайски стелт бомбардировач H-20.

Към момента няма официално потвърждение, че самолетът ще бъде изпитван именно в Лоп Нур. Военният проект все още не е показван публично. Според анализа на TWZ обаче местоположението и размерите на новите съоръжения го правят подходящ кандидат за бъдещи изпитания на H-20.

В същото време Китай развива и други големи безпилотни летателни апарати тип "летящо крило". Два такива самолета вече се изпитват в друга секретна база в Синдзян.

Разширението не се ограничава до хангарите. В южната част на базата се изгражда нова писта за рулиране, която ще свързва основната зона с главния хангар. Това ще позволи на самолетите да се придвижват по-бързо и ще намали необходимостта от използване на основната писта за обратни маневри.

В северната част също се изграждат нова писта за рулиране и поне два хангара. Там е оформена и кръгла площадка с диаметър около 120 метра, която според анализа може да се използва за изпитания на двигатели и обръщане на самолети.

Сателитните изображения показват и възможна нова инфраструктура за съхранение на гориво. Ако предназначението ѝ бъде потвърдено, тя ще позволи по-интензивни полети и по-дълги периоди на изпитания.

Мащабът на строителството подсказва, че Лоп Нур постепенно се превръща в един от ключовите центрове за изпитания на китайски военни и космически технологии. Новите хангари, особено тези в южната част, вероятно са предназначени за самолети с по-голям размах на крилата от повечето съществуващи китайски бойни машини.

Дир.бг