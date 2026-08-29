Собственикът на завода "Самел 90" инж. Петър Георгиев обясни, че заглушител на GPS сигнал като намерения в багажник на джип с липсващи ключови части при акцията на МВР, ДАНС и КРС в Драгалевци се разглобява за 2-3 часа.

Вчера премиерът Румен Радев каза, че елементите са "отскубнати в последния момент".

Според инж. Георгиев такова устройство няма мощността да смути работата на аерогара и ако е имало такова на летище "Васил Левски" в София, значи е причинено от други заглушители.

Механичната работа по разглобяването на подобни заглушители отнема между 2 и 3 часа, обясни пред бТВ собственикът на завод за военно радиооборудване в Самоков, който повече от 40 години произвежда радиосмутители.

"За захранването на това изделие се поставя допълнителен алтернатор при двигателя на автомобила, защото е необходима по-голяма мощност за захранване на такова изделие. И видяхме, че алтернаторът е изваден, не само блоковете, тези смутители на блоковете, но и самият алтернатор. И видяхме, че това изделие съвсем скоро, според нас и моите специалисти, съвсем скоро е поставено на тази кола", каза инж. Георгиев.

"Свързаха се и хора, които са на високи нива, за да ми помогнат в неделния ден да организираме това нещо, да им помогнем", сподели той, без да назовава имена или длъжности. От него се искало да установи какво всъщност са иззели службите при акцията им, но при огледа вижда само кабели, акумулатори и шаси.

"Самите модули, смутителите, бяха извадени и ако бяха тук, можех и конкретно да ви кажа кой е производителят", обясни инж. Георгиев.

Дир.бг