Разпространените от медиите и в социалните мрежи видеоклипове и снимки ясно показват, че хората в Струмяни общуват напълно свободно с министър-председателя Румен Радев, придружават и го снимат при огледа на възстановителните дейности.

Това се посочва в позиция на правителствената информационна служба след задържането на гражданската активистка Гергана Петрова, придружена от видеоклип.

От МС подчертават, че на видеокадри се вижда как Петрова също придружава и снима премиера, без да са ѝ налагани каквито и да са ограничения.

Правителственият пресцентър опровергава "внушенията на политически лидери, че при посещението на Радев в Струмяни, охраната го е изолирала от гражданите и представителите на медиите". При посещението не са възпрепятствани нито граждани, нито представители на медиите, да се срещнат, разговарят и да поставят своите въпроси на премиера, пише още в позицията.

От правителствената пресслужба добавят, че изясняването на обстоятелствата за случилото се след напускането на министър-председателя на Струмяни между Петрова и органите на реда е обект на проверка от институциите, за каквато призова и премиерът Радев. Уважението към фактите, закона и етичното поведение са общовалидни за всички, независимо от заеманата позиция и обществена роля, се казва още в позицията.

Тя задълбочава неяснотата защо се е наложило задържането на Петрова.

"По информация на НСО жена се е опитала да влезе в специално обособената за журналисти зона, като неколкократно е била помолена да представи документ за самоличност и журналистическа карта. След като не го е направила, служителите на НСО са се обърнали към органите на МВР за съдействие и гарантиране на безопасността", съобщиха вчера от полицията в Благоевград.

От НСО обясниха, че са потърсили съдействие от органите на МВР за установяване на самоличността на лице, извършило многократни опити за нарушаване на охраняваната зона в непосредствена близост до охранявано от службата лице по време на негово посещение.

Репортерът на "Нова телевизия" Антон Чавдаров, отразявал посещението, каза в обедните новини, че не е забелязал да е имало специална "обособена за журналисти" или "охранявана" зона около премиера.

Гергана Петрова разказа, че е била доброволец, като е участвала в разчистването на една от най-пострадалите къщи в района.

"По едно време се обръщам и гледам горе от улицата идват много хора и си викам: Боже, това трябва да е въпросното височайшо посещение. Стана ми ясно, когато видях и вас, журналистите", разказа тя пред "Нова телевизия".

По думите ѝ делегацията е посетила именно къщата, в която е помагала. Петрова се опитала да разговаря с хората около премиера и да го заснеме. "Викам: "Тук е, ето го, на крак е дошъл, ще го снимам, все пак аз съм тук местната журналистка". И още оттогава започнаха от НСО-то да ме бутат", разказа Петрова.

Впоследствие служители на реда на два пъти са поискали от нея документ за самоличност. Тя не го е представила, тъй като по думите ѝ го е оставила в автомобила си, за да не го загуби, докато участва в разчистването.

"Първо беше един, после двама. Добре че си включих камерата. Чудя се от всички останали, които го срещнаха там и го снимаха, защо точно мен ме завардиха и ме вкарват в полицейската кола. Какво лошо съм направила?", заяви тя.

Петрова твърди, че при задържането е получила охлузвания и наранявания от белезниците.

Тя обясни, че се е представила като журналист, защото публикува сигнали на местни жители и свои материали за селото и общината във фейсбук група на Струмяни.

"Не снимам просто за себе си. Това нещо ще го разпространя и хората в България ще видят тези снимки, ще си видят премиера", каза Петрова.

Тя категорично отрече задържането ѝ да е било част от предварително планирана провокация. "Как може да е провокация? Аз съм тук от началото, по къщите на хората и рина кал", заяви тя.

На Петрова е съставен предупредителен протокол за нарушаване на обществения ред, както и акт за това, че не е носила личен документ в себе си.

Илияна Йотова коментира случая, като заяви, че застава изцяло в защита на Петрова. Най-важното са човешките права и тяхното гарантиране, заяви президентът.

Дир.бг