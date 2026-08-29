Баскетболните национали на България гостуват на Румъния утре в първатата си среща от втората фаза на предварителните квалификации за ЕвроБаскет 2029. Мачът в Тулча е от 18:00 часа наше време, а в състава на страната ни личат имената на Александър Везенков и Умоджа Гибсън.

Лидерът на Олимпиакос се включи с леко закъснение в подготовката, но вече тренира с отбора. Натурализираният американец пък ще направи официалния си дебют за България, след като по-рано през лятото получи български паспорт.

Гибсън също ще играе в Евролигата през новия сезон, където ще носи екипа на Барселона..

От състава отпаднаха центровете Андрей Иванов и Кристиян Занов, като на тази позиция се завърна Емил Стоилов, а също така срещу Румъния няма да играе и Иван Спиров.

Треньорът Любомир Минчев ще разчита на следните баскетболисти: Александър Везенков, Умоджа Гибсън, Борислав Младенов, Иван Алипиев, Павлин Иванов, Александър Стоименов, Константин Тошков, Емил Стоилов, Цветомир Чернокожев, Александър Гавалюгов, Мирослав Васов и Йордан Минчев.

Дир.бг