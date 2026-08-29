"ЦСКА е всичко друго, но не и училище", обявиха организираните фенове на тима от Сектор "Г", като по този начин индиректно нападнаха треньорския щаб и ръководството на клуба. "Армейците" отпаднаха от Лига Европа след 0:2 у дома от ОФИ (Крит), като предната седмица загубиха гостуването си в Ираклион с 0:3.

В последните три мача на европейската сцена ЦСКА има три загуби и голова разлика 1:8, но все пак ще играе в основната фаза на Лигата на конференциите, след като достигна до плейофа в Лига Европа, загубен от гърците.

Ето какво пишат в социалните мрежи от Трибуна Сектор "Г":

Изчакахме да минат няколко дни от реванша с ОФИ и емоциите ни да се уталожат доколкото е възможно преди да споделим накратко нашето мнение.

На първо място благодарим на всички по трибуните, загърбили резултата от първия мач и дошли да подкрепят любимия отбор - вие сте сърцето и душата на този клуб!

Като заговорихме за трибуни смятаме, че обединената армейска общност показа през последния месец силата на своята подкрепа, която за жалост не резонираше с безидейното и бездушно представяне на отбора в последните няколко мача. Въпреки дефицитът от три гола в четвъртък Националния стадион бе залят с вяра, ентусиазъм и мощен армейски щурм по трибуните - нещо, което скоро не бяхме виждали. Всеки помни обаче по какъв начин ни се "отблагодариха" за всичко това...

Време е да стане кристално ясно, че в ДНК-то на любимия ни отбор не е заложено да мишкува по терена. ЦСКА е символ на непримиримост, мощ и атакуващ футбол. Мнението ни за старши-треньора ни е вече споделяно и по никакъв начин не се е променило. Меко казано сме омерзени от представянето ни в четвъртък и трябва отговорните за това фактори да вземат мерки. Сега и веднага, без повече отлагане. Или да понесат последствия за действията си. Защото въпреки че първият учебен ден наближава, ЦСКА е всичко друго, но не и училище"

Дир.бг