Карлос Алкарас направи победоносно завръщане на корта след четири месеци и половина отсъствие.

Испанецът се завърна на US Open, където в ролята си на действащ шампион започна с чиста победа на руснака Роман Сафюлин с 6:4, 6:4, 6;4.

Това бе първи официален мач за Алкарас от средата на април, когато заради контузия в китката той се оттегли от турнира в Барселона, а първоначално никой не предполагаше, че ще се стигне до над четиримесечно отсъстве.

Първоначалните прогнози бяха за завръщане на "Ролан Гарос", след това целта бе "Уимбълдън", последва и цел Мастърс турнирите в Монреал и Синсинати, но в нито един от тях не видяхме Алкарас в действие.

Дори се стигна до предположения за сериозна хронична травма, дори и за неувереност в собствените сили от страна на испанския шампион, но днес бе сложен край на всички тези спекулации, при това на най-големия тенис корт в света.

Алкарас не просто се завърна, ами и показа солиден тенис на фона на въпросителните около физическата му издръжливост.

Разбира се, световният №103 Роман Сафюлин не е най-голямата заплаха в списъка с участници, но все пак е доста опитен състезател с достатъчен опит в Шлема.

И все пак Сафюлин бе победен в три сета, без да се стига до особена драма в нито един от тях.

Един пробив за 4:3 бе достатъчен на Алкарас да затвори първия сет с 6:4, а макар във втория испанецът да изостана с 0:2, той успя да се измъкне със светкавичен рибрейк, с което отново затвори частта с 6:4.

В третия сет Алкарас трябваше да измъква ключов гейм, в който Сафюлин имаше три брейкбола, но до пробив в полза на руснака не се стигна, а дори шампионът проби след това за 2:1.

Пробивът бе затвърден за 3:1, след което Алкарас затвори мача с 6:4 в третия сет, печелейки мача за 2 часа и 21 минути тенис.

Победа за Карлос Алкарс в първия му мач от 14 април насам.

Дир.бг