Местният референдум за бъдещето на терена на Тежкия полк би струвал 365 067 евро, ако се проведе самостоятелно, и 52 300 евро, ако се проведе с изборите за президент, насрочени за 25 октомври.

Това са изчислили общински съветници, които за втори път вкарват в дневния ред на местния парламент докладна записка с искане за местен референдум.

Внесените от съветниците разчети разглеждат два варианта – референдум, проведен самостоятелно – вариант А, и допитване, организирано едновременно с президентските избори – вариант Б.

При вариант А допитването до гражданите на Шумен ще се проведе самостоятелно и би струвало 365 067 евро.

В тази сума най-големи са разходите за възнаграждения и осигуровки на членовете на Секционни избирателни комисии – 233 112 евро. 14 000 евро ще са за заплати на членовете на Общинската избирателна комисия (ОИК), 24 500 – за бюлетини и изборни книжа, 28 000 за изборни помещения и охрана, 15 000 за логистика, по 12 000 за предизборна кампания и за преброяване и обработка на бюлетини, 16 955 евро – за други разходи или резерв.

Ако местният референдум се проведе заедно с президентските избори, според съветниците той би струвал 52 300 евро, като се спестяват 301 767 евро.

По пера: за възнаграждения и осигуровки на членовете на Секционни избирателни комисии ще се изразходват 7 000 евро, за ОИК – 10 080 евро, за бюлетини – 17 600 евро, за изборни помещения – 8 030 евро, за логистика – 500 евро, за преброяване – 5 000 евро, за предизборна кампания – 1 600 евро, за резерв – 2 490 евро.

Всички тези изчисления ще се разгледат заедно с докладната записка на общинските съветници за местен референдум, която на днешния Консултативен съвет бе одобрена като предпоследна точка за заседанието на местния парламент на 10 септември.

Въпросът за референдума този път е формулиран по различен начин – „Одобрявате ли строителство на жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 83510.658.583 с площ 26543 кв.м с начин на трайно ползване – средно застрояване (от10 до 15 метра) /бившия „Тежьк полк“/?"

Подписи под новата докладна са положили и Ивайло Илиев, Махмуд Аламо, Борислав Костов. Те се присъединяват към деветимата, които внесоха първия вариант , който Общинският съвет не разгледа.

ШУМ.БГ