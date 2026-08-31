Добрите обноски могат да бъдат от голяма полза по време на пътуване, а според ново проучване някои туристи ги владеят до съвършенство.

Без никаква изненада - японците бяха определени като най-възпитаните туристи в света, следвани от норвежците и швейцарците. Представители на други националности пък оглавяват класациите за най-щедро даване на бакшиши, най-големи разходи по време на пътуване, приключенски дух и предпочитание към местната кухня.

Ново изследване е поискало от 192 туроператори да отговорят на пет въпроса: Коя националност е най-възпитана? Коя дава най-добрите бакшиши? Коя харчи най-много при пътуване? Коя е най-активна и склонна към приключения? Коя е най-големият почитател на храната?

Япония заема първото място в световната класация за най-учтиви туристи, като получава 21,1% от посочванията на туроператорите.

След нея се нареждат Норвегия и Швейцария, съответно с 10,6% и 10,4%. На следващите позиции са туристите от Канада и САЩ.

На последно място са италианските туристи, като едва 1,3% от участниците в анкетата ги определят като най-възпитаната националност в света.

Въпреки това европейските посетители получават похвали от анкетираните. Туроператор от Imara Tours Zanzibar споделя: "Много от европейските ни гости проявяват голям интерес към поведението на дивите животни и често задават подробни въпроси за животните и опазването на природата. Любопитството им прави сафари обиколките изключително увлекателни."

Най-щедрите при бакшишите и най-големите харчещи

САЩ са известни с противоречивата си култура на даване на бакшиши, затова не е изненадващо, че американците са посочени като най-щедрите туристи в това отношение. Те получават 29,5% от всички споменавания от туроператорите, което значително ги отличава от останалите националности.

За добри бакшиши са оценени също туристите от Германия, Канада и Швейцария, които получават съответно 13,1%, 10% и 8,6%.

Американците оглавяват и класацията за туристи, които харчат най-много. Те получават 24%, а след тях отново се нареждат пътуващите от Германия и Канада, с по 12,8%.

Първите три места при най-склонните към приключения туристи са заети от представители на европейски държави.

Германците са определени като най-търсещите приключения пътешественици с 21,1%, следвани от французите със 17,8% и нидерландците с 11%.

В другия край на класацията са британците и индийците, които получават едва по 4,5%, докато испанците достигат само 4,3%. Това подсказва, че тези националности са малко по-склонни да си почиват по време на ваканция.

В първите пет места сред туристите, които пътуват, за да опознават храната, преобладават азиатски държави. Индия, Япония и Китай заемат съответно първа, втора и четвърта позиция.

Франция е на трето място с 12,4%, а Нидерландия е пета със 7,7%, само с 0,1% пред Италия, която е на шеста позиция.

Дир.бг